ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение компакт-кроссовера Nissan Kicks для Японии почти готово

Новое поколение компакт-кроссовера Nissan Kicks для Японии почти готово

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 71fdf9e28052aa50ea4b0189b4801f3f large 1

Кроссовер Nissan Kicks готовится справить официальную премьеру на японском авторынке. Накануне о нем стали известны свежие подробности.

Серийный выпуск новой генерации Kicks намечен на апрель этого года, но продажи в «Стране восходящего солнца» стартуют только в мае. Машина должна разжиться улучшенным оснащением, в которое войдет новейшая гибридная система с запасом хода свыше 1200 км.

По данным японских СМИ, приводить в движение новый «Кикс» будет силовая установка e-Power третьего поколения, однако в ее составе не окажется 1,5-литрового турбомотора, как в Qashqai. Вместо него в качестве генератора предстоит работать 1,4-литровой атмосферной «тройке», что должно позволить снизить производственные затраты и добиться для «паркетника» более доступной цены.

Копия 0006092d6ab961ddab0c83f606e1d542 large 1

Напомним, технология e-Power третьей генерации объединяет в себе электромотор, генератор, инвертор, редуктор и повышающий редуктор в одном блоке, которые в совокупности улучшают общую эффективность автомобиля. 

За счет этой связки максимальный запас хода кроссовера Kicks может составить более 1200 километров на одном топливном баке. Продавать автомобиль хотят в том числе в полноприводной модификации, использующей технологию e-4ORCE.

На японском авторынке новинку предложат в трех вариантах. Самое дорогое исполнение нового Kicks снаружи будет отличаться от остальных лишь глянцевыми черными накладками на арках, а также порогах и бамперах.

Внутри все версии кроссовера получат два 12,3-дюймовых дисплея, а основные различия между исполнениями машины будут касаться настроек сидений и материалов отделки.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Best Car

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+