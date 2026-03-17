Легендарный сверхэкономичный хэтчбек Toyota готовится к мини-обновлению

С выходом нового поколения Toyota Prius этот знаменитый своей экономичностью автомобиль был хорошо принят покупателями во всем мире, став, как и его предшественники, бестселлером.

В скором времени «Тойота» собирается улучшить эту модель. И начнет это делать с Японии, где в марте многие дилеры приостановили прием заказов на такие машины, готовясь к началу продаж их обновленных аналогов.

Prius должен пережить незначительные перемены, которые затронут в основном его оснащение, но не дизайн и техническую часть.

По информации японских СМИ, конкретной информации о том, как поменяется Pruis с мини-рестайлингом, у официальных дилеров Toyota пока нет, но они ждут, что основное внимание будет уделено расширению цветовой палитры кузова и различных функций.

Скорее всего, для этого популярного гибрида станет доступен новый черный цвет, а непопулярные снимут с производства.

В салоне модернизированного хэтчбека 8-дюймовый сенсорный экран цифровой комбинации приборов могут заменить на 10,5-дюймовый, а также установить 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы на базе операционной системы Arene OS.

Варианты силовых агрегатов останутся прежними: гибридная и подключаемая система (PHEV). Расход классической бензиново-электрической силовой установки составит в среднем около 3-литров на 100 км, а в подключаемой (мощностью 223 лошадиные силы) запас хода исключительно на электротяге будет равен 77 километрам.

В продажу в Японии обновленный Toyota Prius должен поступить в ближайшие месяцы.