Ferrari по цене «Айфона»: поддельный суперкар, созданный из Fiat, продают за 1000 евро

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
fiat coupe ferrari 1 1

Автомобили Ferrari не могут стоить дешево. Однако порой такое бывает, когда речь заходит о машинах-подделках, которые только хотят выглядеть как суперкары из Маранелло. На днях в продаже в Германии появился автомобиль, который полностью подходит под эти критерии. 

Прочитав описание к объявлению, размещенному на «eBay», можно сразу понять, что речь идет не совсем о Ferrari, даже несмотря на то, что машина имеет спереди и сзади шильдики с гарцующим жеребцом. Это Fiat Coupe 1997 года выпуска с большим пробегом, который является антиподом любого спортивного автомобиля.

fiat coupe ferrari 2 1 1
Fiat Coupe 1997 с шильдиками Ferrari

Машина оснащена 1,8-литровым 4-цилиндровым бензиновым мотором мощностью всего 131 лошадиную силу, а на ее одометре красуется цифра в 322 тысячи километров. 

По словам продавца, его «личный Ferrari» находится в рабочем состоянии. Двигатель машины исправен, но днищу требуется сварка, а выхлопная труба прогорела, зато автомобиль звучит лучше.

Внутри также хорошо заметны следы времени, но зато на руле ярко желтым цветом светится шильдик итальянского производителя суперкаров.

fiat coupe ferrari 4 1

Еще одной проблемой для покупателя, помимо затрат на реставрацию повидавшего жизнь автомобиля, станет техосмотр.

Машина просрочила регистрацию в TÜV, а значит ее новому владельцу придется сильно постараться, чтобы пройти строгие тесты этой организации для того, чтобы на ней можно было ездить по общественным дорогам. 

fiat coupe ferrari 3 1

Впрочем, все эти недостатки покрывает итоговая цена такого, хоть и фейкового, но Ferrari. Стоимость машины, согласно объявлению, составляет всего 1000 евро. При пересчете на нашу валюту по нынешнему курсу это около 94 тысяч рублей, что сегодня практически идентично стоимости нового iPhone.

Фото:eBay

