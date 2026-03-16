Ferrari по цене «Айфона»: поддельный суперкар, созданный из Fiat, продают за 1000 евро

Автомобили Ferrari не могут стоить дешево. Однако порой такое бывает, когда речь заходит о машинах-подделках, которые только хотят выглядеть как суперкары из Маранелло. На днях в продаже в Германии появился автомобиль, который полностью подходит под эти критерии.

Прочитав описание к объявлению, размещенному на «eBay», можно сразу понять, что речь идет не совсем о Ferrari, даже несмотря на то, что машина имеет спереди и сзади шильдики с гарцующим жеребцом. Это Fiat Coupe 1997 года выпуска с большим пробегом, который является антиподом любого спортивного автомобиля.

Машина оснащена 1,8-литровым 4-цилиндровым бензиновым мотором мощностью всего 131 лошадиную силу, а на ее одометре красуется цифра в 322 тысячи километров.

По словам продавца, его «личный Ferrari» находится в рабочем состоянии. Двигатель машины исправен, но днищу требуется сварка, а выхлопная труба прогорела, зато автомобиль звучит лучше.

Внутри также хорошо заметны следы времени, но зато на руле ярко желтым цветом светится шильдик итальянского производителя суперкаров.

Еще одной проблемой для покупателя, помимо затрат на реставрацию повидавшего жизнь автомобиля, станет техосмотр.

Машина просрочила регистрацию в TÜV, а значит ее новому владельцу придется сильно постараться, чтобы пройти строгие тесты этой организации для того, чтобы на ней можно было ездить по общественным дорогам.

Впрочем, все эти недостатки покрывает итоговая цена такого, хоть и фейкового, но Ferrari. Стоимость машины, согласно объявлению, составляет всего 1000 евро. При пересчете на нашу валюту по нынешнему курсу это около 94 тысяч рублей, что сегодня практически идентично стоимости нового iPhone.