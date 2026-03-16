«Заряженный» Honda Prelude Type R впервые показали на изображениях

С момента своего запуска осенью прошлого года купе Honda Prelude нового поколения активно критиковали за слабую динамику. В реальных испытаниях выяснилось, что машина разгоняется с места до 100 километров в час только за 9 секунд. Все это подогрело слухи о потенциальном выпуске «заряженной» версии этой модели Type R.

Несмотря на то, что сама Honda активно отрицает возможность запуска более производительной модификации Prelude, появление такого проекта в будущем кажется практически неизбежным.

Honda Prelude Type R (рендеринг)

Накануне такой автомобиль был впервые показан на виртуальных изображениях, созданных цифровым художником из Франции. Рендеры опубликовали на страницах портала «Auto-Moto».

Судя по получившимся картинкам, с точки зрения дизайна новый Prelude Type R мог бы перенять оформление кузова у своей старшей сестры Civic Type R. Автомобилю могли бы оказаться положены дополнительные аэродинамические элементы, выполненные из карбона, такие как боковые юбки, передний сплиттер и заднее антикрыло.

Кроме того, производительная модификация Prelude почти наверняка обзавелась бы рельефным капотом, особым передним бампером и увеличенным диффузором с тремя выхлопными патрубками.

Внутри таких машин могли бы дебютировать ковшеобразные кресла, аналогичные тем, что все наблюдали в Civic Type R.

Салон Honda Civic Type R

О том, какой двигатель мог бы стать идеальным для такой версии Prelude, автор изображений умалчивает. Но, скорее всего, фанатов этой модели не устроит ничего, кроме того, что выдает свыше 300 лошадиных сил.

Если Honda Prelude Type R и появится, то точно нескоро. Сейчас японский автопроизводитель активно занят сокращением затрат, поэтому речи о премьере такого автомобиля в ближайшие пару лет явно не идет.