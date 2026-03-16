Новый бюджетный 7-местный кроссовер Toyota разжился сроком запуска

Toyota это не только седаны Corolla и Camry, а также кроссоверы и внедорожники RAV4 и Land Cruiser. В развивающихся азиатских странах этот японский автопроизводитель предлагает немало недорогих моделей, одной из которых является кроссовер Raize.

В скором времени этот маленький и бюджетный «паркетник» обещает разжиться «растянутой» 7-местной модификацией, которая позволит расширить его аудиторию за счет семейных покупателей. Ожидается, что машина получит название Raize Space. Накануне стало известно, когда она появится в продаже.

По данным японских СМИ, запуск 7-местного кроссовера Toyota для небогатых стран намечен на август 2027 года. Машину должны были представить значительно раньше, но из-за скандала с сертификацией автомобилей Daihatsu (суббренд «Тойоты») новый «паркетник» появится позже, чем ожидалось.

Ожидается, что новый Toyota Raize Space будет иметь длину в 4,4-метра, а также ширину и высоту в 1,7-метра соответственно. Колесная база кроссовера растянется до 2,6-метров, что позволит уместить внутри дополнительный третий ряд сидений сзади.

Снаружи такие кроссоверы могут получить собственное оформление с сетчатой радиаторной решеткой и большим воздухозаборником снизу, вертикальные декоративные панели по бокам, придающие ему спортивности, а также угловатые контуры.

В то время как сзади расположится новый блок фонарей в сочетании с черной декоративной полосой.

Что касается силового агрегата, то приводить в движение новый Raize Space, скорее всего, будет гибридная силовая установка Daihatsu e-Smart Hybrid, включающая в себя 1,2-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор, работающий в паре с электрическим двигателем. Тандем должен обеспечить 3-рядному бюджетному «паркетнику» Toyota средний расход топлива на уровне 4,2-литров на 100 км.

В качестве альтернативы может выступить простой бензиновый литровый 3-цилиндровый турбомотор без электрического довеска.

Ориентировочная цена таких кроссоверов может составить порядка 22 тысяч долларов (примерно 1,8-миллиона рублей по текущему курсу).