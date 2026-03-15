Новый купе-кроссовер Nissan «на батарейках» появился у российских дилеров

Михаил Романченко
Российский авторынок постепенно наполняется китайскими электрическими автомобилями, а спрос на такие машины, несмотря на стереотипы об «электричках», только растет. Все это привело к тому, что электрокарами заинтересовались и параллельные импортеры.

Недавно они завезли в страну необычное электрическое кросс-купе, которое разработала японская компания Nissan. Машина носит имя Ariya и была представлена еще в 2020 году.

Кросс-купе Nissan Ariya

Полностью «батарейный» автомобиль приехал к нам прямо из Китая, где располагается одна из площадок для его сборки (наряду с японским заводом в Тотиги).

Машина предлагается как в одномоторной, так и в двухмоторной версиях. До нашего рынка пока доехала только первая. Ее мощность составляет порядка 218 лошадиных сил, а в качестве коробки передач выступает «автомат». Привод – передний.

Ассистирует электромотору тяговый аккумулятор емкостью 63 кВт/ч, с которым купеобразный «паркетник» способен проезжать около 400 километров (по китайскому циклу CLTC).

Интерьер Nissan Ariya

Кроссовер оборудован по последнему слову техники. В арсенал машины входит двухспицевый мультируль, система Start/Stop, цифровая комбинация приборов и экран мультимедийной системы, объединенные под единое стекло, панорамная крыша, двойные стекла, электрический стояночный тормоз, электропривод пятой двери и водительского кресла.

Автомобиль способен заряжаться через систему быстрой зарядки всего за 30 минут. На полное заполнение батареи энергией от стандартной зарядки уходит до 14 часов.

Кроссовер относится к классу компактных SUV. Его длина составляет 4,6 метра, а ширина и высота равны 1,8 и 1,6 метрам соответственно. В багажнике можно перевозить до 562 литров груза.

Новые Nissan Ariya без пробега сегодня можно найти только в Москве и Владивостоке. Первое предложение самое доступное – за машину просят 2 миллиона 850 тысяч рублей, в то время как второй автомобиль оценен в 3 миллиона 100 тысяч рублей соответственно.

Фото:Nissan

