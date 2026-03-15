Раскрыт немецкий полноприводный премиальный седан, который надежнее Toyota Camry

В автомире существует два стабильных стереотипа. Первый – японские машины никогда не ломаются, а второй – немецкие автомобили динамичны, но крайне «ломучие».

В сегменте седанов одним из столпов надежности считается Toyota Camry, но мало кто знает, что у этой знаменитой 4-дверки есть достойная альтернатива, которая может оказаться даже выносливее. И, что самое интересное, это машина родом из Германии.

BMW 440i xDrive

Журнал «TopSpeed» назвал BMW 4-Series седаном, который надежнее, чем Toyota Camry. В частности, речь идет о его версии 440i xDrive, которая работает от 3-литрового турбированного рядного 6-цилиндрового мотора B58.

Во многом это связано именно с двигателем, который стал для баварского автопроизводителя большим шагом вперед с точки зрения долговечности.

Мотор BMW B58

Одним из наиболее заметных улучшений в нем оказалось использование блока цилиндров с закрытой верхней частью. Кроме того, мотор сильно прибавил с точки зрения охлаждения.

В сравнении с более ранними турбомоторами BMW двигатель B58 решил в том числе многие проблемы с расходом масла, что сделало его одним из лучших по надежности и производительности силовых агрегатов баварского автопроизводителя.

Интерьер BMW 440i xDrive

В 4-Series связку этому мотору составляет не менее выносливая 8-скоростная автоматическая трансмиссия ZF 8HP, которая отличается плавными переключениями и исключительной долговечностью.