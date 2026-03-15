Продажи самого большого и дорогого кроссовера Hyundai поставлены на стоп из-за фатального ДТП в США

Текст: Алиса Шашкова
Концерн Hyundai Motor принял решение о приостановке продаж своего флагманского кроссовера Palisade в США и Канаде, а также о начале отзывной кампании в отношении этого автомобиля.

У этой модели возникли проблемы, связанные с электроприводом сидений. А сам дефект обнаружился только после смертельного ДТП, произошедшего недавно в США.

Hyundai Palisade 2026

В общей сложности отзыву подлежит порядка 68 тысяч 500 Hyundai Palisade, 60 тысяч 500 единиц из которых находятся в США и еще около 8 тысяч в Канаде. Сервисная кампания распространяется исключительно на версии этих моделей Limited и Calligraphy, оснащенные электроприводом сидений.

Hyundai Motor выпустил обращение к владельцам таких машин и просит их соблюдать осторожность при использовании функции электропривода сидений второго и третьего рядов.

Салон Hyundai Palisade 2026

Кроме того, обладателям таких кроссоверов советуют перед использованием этой функции не оставлять в пространстве, предназначенном для движения кресла, животных и детей, а также вещи.

Решать проблему с электроприводом кресел корейцы собираются выпуском обновления программного обеспечения, которое устранит первопричины проблемы. Планируется, что оно появится уже в течение марта, после чего усилиями местных дилеров будет загружено в отзываемые машины.

По мнению экспертов, произошедшая авария и последовавший за ней отзыв сильно ударят по продажам Hyundai Palisade в Штатах, где эта модель традиционно пользовалась большой популярностью.

Кроме того, не так давно в этом регионе кроссовер получил награды «Автомобиль года в Северной Америке» и «Автомобиль года в Канаде».

Фото:Hyundai

