Роскошный брат Toyota RAV4 вот-вот сменит поколение: что о нем известно

Кроссовер Toyota Harrier, считающийся у себя на родине в Японии «премиальной версией RAV4», готовится к масштабному обновлению.
Местные СМИ прогнозируют запуск нового поколения этого популярного SUV ко второй половине 2027 года. Автомобиль должен получить совершенно новый дизайн, увеличиться в габаритах, а также обзавестись серьезными обновками внутри и под капотом.
По данным инсайдеров, Toyota Harrier следующей генерации значительно прибавит в размерах. Его длина может достигнуть 4770 мм, ширина 1865 мм, а высота 1620 мм. Расстояние между осями будет равно 2770 мм, что обеспечит машине больше свободного пространства в салоне, компенсируя его сокращение над головой (за счет более покатой линии крыши).
Если опираться на первые рендерные изображения нового Harrier, то машина может получить дизайн передней части, пересекающийся с обновленным RAV4, но с более агрессивными линиями.
Общий силуэт машины будет тяготеть к спортивному стилю. Во многом такой эффект будет достижим из-за заваленных задних стоек и скошенной крыши.
В салоне новый Harrier может повторить многие решения, которые уже опробованы в RAV4 шестого поколения, но 12,3-дюймовый экран цифровой комбинации приборов, по слухам, будет увеличен до 12,9-дюймов, а материалы отделки будут более премиальными.
Что касается силовой установки, то в подкапотном пространстве нового Toyota Harrier может расположиться полуторалитровый турбомотор, который, как ожидается, будет развивать мощность около 180 лошадиных сил при среднем расходе топлива в 6,4-литра на 100 километров.
В гибридном исполнении этот ДВС обеспечит кроссоверу суммарную отдачу в 230 л.с. и «прожорливость» на уровне 4,2-литра на 100 км.
В подключаемой гибридной модификации (PHEV) производительность силовой установки может достигнуть 315 лошадиных сил, а средний расход горючего составить около 4,6-литров на 100 километров.