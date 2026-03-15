Роскошный брат Toyota RAV4 вот-вот сменит поколение: что о нем известно

Кроссовер Toyota Harrier, считающийся у себя на родине в Японии «премиальной версией RAV4», готовится к масштабному обновлению.

Местные СМИ прогнозируют запуск нового поколения этого популярного SUV ко второй половине 2027 года. Автомобиль должен получить совершенно новый дизайн, увеличиться в габаритах, а также обзавестись серьезными обновками внутри и под капотом.

По данным инсайдеров, Toyota Harrier следующей генерации значительно прибавит в размерах. Его длина может достигнуть 4770 мм, ширина 1865 мм, а высота 1620 мм. Расстояние между осями будет равно 2770 мм, что обеспечит машине больше свободного пространства в салоне, компенсируя его сокращение над головой (за счет более покатой линии крыши).

Рендер нового поколения Toyota Harrier

Если опираться на первые рендерные изображения нового Harrier, то машина может получить дизайн передней части, пересекающийся с обновленным RAV4, но с более агрессивными линиями.

Общий силуэт машины будет тяготеть к спортивному стилю. Во многом такой эффект будет достижим из-за заваленных задних стоек и скошенной крыши.

Рендер интерьера нового Toyota Harrier

В салоне новый Harrier может повторить многие решения, которые уже опробованы в RAV4 шестого поколения, но 12,3-дюймовый экран цифровой комбинации приборов, по слухам, будет увеличен до 12,9-дюймов, а материалы отделки будут более премиальными.

Что касается силовой установки, то в подкапотном пространстве нового Toyota Harrier может расположиться полуторалитровый турбомотор, который, как ожидается, будет развивать мощность около 180 лошадиных сил при среднем расходе топлива в 6,4-литра на 100 километров.

В гибридном исполнении этот ДВС обеспечит кроссоверу суммарную отдачу в 230 л.с. и «прожорливость» на уровне 4,2-литра на 100 км.

В подключаемой гибридной модификации (PHEV) производительность силовой установки может достигнуть 315 лошадиных сил, а средний расход горючего составить около 4,6-литров на 100 километров.