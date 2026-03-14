«Зеленый» компактный хэтчбек Nissan Sakura готов к первой модернизации

Алиса Шашкова
В 2022 году компания Nissan представила на суд общественности свой совершенно новый электрический кей-кар Sakura. 

В апреле 2026 года эта модель должна пройти через первую для себя модернизацию. О том, по каким канонам она будет осуществлена, рассказали журналисты известного японского издания «Goo-net», сопроводив свои предположения первым рендерным изображением реформенной «Сакуры».

Актуальная версия Nissan Sakura

Ожидается, что наиболее заметным изменением машины в этом обновлении станет переработанная передняя часть кузова.

Компакт-кар получит заглушку решетки радиатора, выкрашенную в цвет самого автомобиля, благодаря чему Sakura становится похожей на актуальные Leaf и Aria. 

Кроме того, автомобилю может достаться более спортивный бампер с увеличенным воздухозабоником снизу и декоративной накладкой на нижней «губе». 

Обновленный Nissan Sakura (спекулятивный рендер)

Дополнить образ модернизированного Nissan Sakura должны специальные 15-дюймовые колесные диски с новым дизайном. 

Улучшения не ограничатся только внешним видом. С рестайлингом популярный электрический кей-кар «Ниссан» может обзавестись блокировкой крышки зарядного порта, переделанной передней панелью с выдвижными подстаканниками для ПЭТ-бутылок и бумажных стаканчиков, а также более качественными материалами отделки салона. 

Опционально для автомобиля предложат новые розетки на 100 В, которые расположатся как в багажном отделении, так и на «торпедо».

О технических переменах в обновленном Nissan Sakura пока не сообщается. Этот «зеленый» компакт-кар длиной всего 3,4-метра может продолжить использовать стандартный электромотор MM48, выдающий 64 лошадиные силы мощности и 195 Нм.

Впрочем, не исключено, что батарея машины окажется чуть крупнее, чем была раньше (на 20 кВт/ч), а значит запас хода автомобиля может хоть немного, но вырасти. Сейчас он равен всего 180 км. 

Фото:Goo-net, Nissan

