ДомойАвтоновости сегодняНовый Hyundai Tucson собирается отобрать покупателей у Kia Sportage

Новый Hyundai Tucson собирается отобрать покупателей у Kia Sportage

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Кроссовер Hyundai Tucson является безоговорочным бестселлером корейского авторынка. Но в последние годы его несколько затмевал брат-близнец Kia Sportage. В новом поколении этот «паркетник» собирается наверстать упущенное и составить своему родственнику более жесткую конкуренцию, чем раньше. 

Ожидается, что премьера нового Tucson состоится уже в 2027 году. Модель пятой генерации приобретет новый дизайн, а также станет более технологичной.

Какая внешность может достаться этому «паркетнику» недавно пофантазировал специалист по компьютерной графике «AutoYa», выпустивший серию рендерных изображений этого кроссовера в его новом поколении.

Hyundai Tucson 5 поколения (спекулятивный рендер)

Ожидается, что новинка «Хендэ» получит более угловатый кузов, схожий с последними моделями компании, такими как Santa Fe. 

Спереди кроссоверу окажется положена пиксельная световая полоса во всю ширину капота, отдельные блоки фар ниже в бампере и многоуровневая решетка радиатора. Крыша машины станет более крутой, а колесные арки приобретут угловатую форму.

Hyundai Tucson – сверху актуального, 4 поколения, снизу рендер 5 поколения

Благодаря небольшой переделке форм-фактора новый Tucson предложит больше пространства внутри над головой задних пассажиров, а также предусмотрит увеличенный багажник. 

Одним из самых значительных нововведений в этом проекте может оказаться новая мультимедийная система, работающая на базе «операционки» Pleos Connect. В устройство будет «вшит» виртуальный помощник Gleo на базе искусственного интеллекта.

В продажу новый Hyundai Tucson должен поступить исключительно с гибридными и подключаемыми гибридными двигателями. Дизельных моторов в гамме этой модели больше не будет.

Кроме того, ходят слухи о том, что у машины будет «заряженная» модификация с литерой «N». Ее максимальная мощность может составить порядка 300 лошадиных сил. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:AutoYa/YouTube

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+