Полноприводный кемпер из Германии на базе Mercedes удивляет уютом и продуманностью

Текст: Алексей Шмидт
Копия clever vans aventuro 600 2026id3e4d44cebautozeitungw910ca25.8035.3771.4074.39rmsk 1

В Германии любят путешествия в автодомах. Поэтому неудивительно, что количество таких моделей растет в этой стране не по дням, а по часам. Недавно очередной свой новый и крайне интересный проект представила местная фирма Pössl Clever Vans.

Кемпер базируется на популярном полноприводном фургоне Mercedes-Benz Sprinter с 2-литровым 190-сильным «дизелем» и ориентирован на путешественников, ценящих уют и комфорт в своем жилом пространстве.

clever vans aventuro 600 2026id93574dddbautozeitungw910ca12.2029.7375.0082.58rmsk
Кемпер Clever Aventuro 600

Машина получила название Clever Aventuro 600. Внутри нее организован жилой отсек с поворотными передними креслами, кухонным гарнитуром с газовой плитой, раковиной и 80-литровым холодильником, а также гостиной с откидным столиком для приема пищи.

clever vans aventuro 600 2026id429f79f5bautozeitungw910ca012.27100.0087.20rmsk 1
Внутренняя планировка кемпера Clever Aventuro 600

Кемпер оборудован собственным санузлом с душевой кабиной и кассетным туалетом, а прямо за ним установлена просторная двухспальная кровать с электрической выдвижной частью.

кемпер

За счет особых тонов отделки и правильно спроектированного освещения разработчикам кемпера удалось добиться внутри уютной атмосферы, сопоставимой с компактным гостиничным номером. А благодаря обилию ящиков, проходящих по верхней части автодома, перевозить внутри без потери важного пространства можно немало необходимых для путешествий вещей: от продуктов до посуды. 

Жилой модуль обогревается от дизельного отопителя и охлаждается от штатного кондиционера, способного работать от литий-ионного аккумулятора на 100 Ач без заведенного двигателя. При желании в кемпер можно подключить спутниковое телевидение. 

Ранее мы рассказывали о похожем проекте, но уже на базе более компактного и японского минивэна Delica D:5. Машину преобразили в микро-кемпер для семейных поездок на четверых.

Фото:Pössl Clever Vans

