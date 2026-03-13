Маленький кроссовер Nissan дешевле «китайцев» наконец-то добрался до России

История субкомпактного кроссовера Nissan Magnite началась еще шесть лет назад, когда специально для индийского рынка был представлен «паркетник», разработанный на базе CMF-A+.

Впоследствии эта модель начала расширять список рынков сбыта и даже получила патент на дизайн в России, но официально до нашей страны так и не добралась.

Впрочем, новые Nissan Magnite с недавнего времени все-таки стали доступен для российских покупателей. Разумеется, это машины не с официальных поставок, а автомобили, завезенные по серым схемам импорта.

Как удалось разузнать нашей редакции, всего таких кроссоверов в продаже в РФ два. И оба сейчас находятся в Санкт-Петербурге.

Nissan Magnite

Это машины белого и синего цвета с одинаковым техническим оснащением. Под их капотом установлен литровый бензиновый двигатель, развивающий 100 лошадиных сил мощности. Коробка передач – классический «ниссановский» вариатор CVT, привод – передний (полный этой модели не положен ни в одной комплектации).

Несмотря на бюджетное позиционирование, оснащение этой модели выглядит вполне себе неплохо: есть климатическая система, подогрев сидений, камера кругового обзора и простая, но «мультимедийка».

Интерьер Nissan Magnite

Напомним, Nissan Magnite представляет собой представителя ультракомпактного класса SUV. Его длина составляет чуть менее 4-метров, а расстояние между осями равно 2,5-метрам. Внутри предусмотрено место для пяти человек. В багажнике можно провезти от 336 до 690-литров груза (в зависимости от положения спинок заднего дивана).

В странах, где такие кроссоверы продают официально, их хвалят не только за невысокую цену, но и за экономичность (в среднем они расходуют от 5,2 до 5,9-литров бензина АИ-92 на 100 км).

В России стоимость Nissan Magnite нельзя назвать его сильной стороной, но он все равно оказывается дешевле многих небольших китайских кроссоверов в «топовых» комплектациях (от Jetour X50 до Geely Coolray). За такие машины без пробега продавцы сейчас просят ровно 2 миллиона 450 тысяч рублей.