Американский «Мститель» готовится обновиться и дать бой Duster

В 2022 году компания Jeep представила новый внедорожник Avenger (в переводе «Мститель»). Небольшой SUV добрался до дилеров в Европе в начале 2023-го и впоследствии стал самым продаваемым автомобилем «Джип» в «Старом Свете». 

В скором времени этот компактный SUV, конкурирующий за покупателей с Dacia/Renault Duster, пройдет через первое полноценное обновление. Чего от него ждать накануне раскрыли журналисты французского издания «AutoPlus».

По информации европейской прессы, в обновлении Avenger компания Jeep вряд ли захочет идти на риск в отношении своей очень популярной модели. У нее нет права на ошибку, а это значит, что перемены в ней будут носить лишь точечный характер. 

Актуальный Jeep Avenger

Общий силуэт, по слухам, останется неизменным, а большая часть «обновок» придется исключительно на переднюю часть кузова, где может дебютировать модернизированная решетка радиатора и слегка другие фары. 

Глобальных пертурбаций во внутреннем оформлении также не ожидается, поэтому рестайлинговый Avenger с большой долей вероятности сохранит свой актуальный салон, но с рядом небольших доработок (появление более крупных дисплеев и расширенных функций). 

Интерьер актуального Jeep Avenger

Актуальный кроссовер делит платформу и силовые агрегаты с другими моделями группы Stellantis, такими как Alfa Romeo Junior, Peugeot 2008 и Opel Mokka.

Существенных перемен в моторной линейке реформенного Avenger не ожидается, поэтому машина может сохранить полностью бензиновый 100-сильный ДВС, мягко-гибридную силовую установку на 110 «лошадей» и 156-сильный электромотор. Последний получит в пару более емкий аккумулятор, который немного расширит запас хода машины на одном заряде с нынешних 400 км.

Презентация реформенного Jeep Avenger может состояться к концу этого года.

Фото:Jeep
ИСТОЧНИК:AutoPlus

