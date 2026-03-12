ДомойАвтоновости сегодняМаленький кроссовер Toyota Raize скоро удивит новой вместительной версией

Маленький кроссовер Toyota Raize скоро удивит новой вместительной версией

Текст: Ростислав Архипов
Копия Rize Space UP 1

«Паркетник» Toyota Raize был представлен в Японии в 2019 году. Маленький кроссовер длиной без малого 4-метра понравился покупателям, а с 2022 года такие машины усилиями параллельных импортеров даже начали появляться на российском авторынке.

По новым данным, раскрытым японским изданием «Motor-Fan», вскоре эта модель разживется особой версией, основной акцент в которой будет сделан на вместительном салоне.

Утверждается, что новое исполнение Raize получит приставку Space (это название было запатентовано еще в 2022 году). Премьеру такой модификации бюджетного кроссовера ждут в сентябре 2027 года.

Новый 7-местный вседорожник должен появиться одновременно с крупной модернизацией обычного 4-местного Raize.

Копия 22 1
Новый Toyota Raize в версии Space (спекулятивный рендер)

Наиболее ожидаемым изменением дизайна этой модели, как в обычной, так и трехрядной модификациях, является переделка головной оптики, которая обзаведется С-образными ДХО и узкими основными фарами. Решетка радиатора будет обновлена, а передний бампер получит более спортивную конструкцию с имитацией боковых воздуховодов.

493 20190606 1 gazo 1 1
Платформа DNGA (Daihatsu New Global Platform)

В основу кроссовера Raize и его исполнения Space ляжет новая версия платформы DNGA. «Растянутая» модификация окажется на 400 мм длиннее, на 45 мм шире и на 80 мм выше пятиместной, что позволит расположить в ее салоне третий ряд кресел. 

В линейку силовых агрегатов машины, скорее всего, войдут литровый рядный 3-цилиндровый турбомотор на 98 «сил», а также 1,2-литровая «тройка» в составе гибридной системы e-Smart Hybrid. Расход топлива с ней кроссовера может составить менее 4-литров на 100 км.  

Фото:Motor-Fan

