Известный рамный внедорожник Toyota вот-вот изменится, но не так, как все думают

В 2004 году Toyota внедрила в свою линейку моделей новый рамный внедорожник Fortuner, который изначально предлагался в странах Юго-Восточной Азии. Но затем, поняв, что на автомобиль высокий спрос, его начали экспортировать на другие рынки, в том числе в Россию. Сегодня Fortuner пребывает во втором поколении, которое было обновлено в 2020-м году.

Дальнейшее развитие этой модели подразумевает плановую смену генерации, запланированную на ближайшие годы. О том, какие изменения эта модернизация принесет Fortuner, предположил цифровой художник из Латинской Америки Клебер Сильва, автор студии-дизайна «KDesignAG».

Как известно, Toyota Fortuner полагается на ту же самую платформу, что в случае с пикапом Hilux. Последний сменил поколение в прошлом году, незначительно поменявшись внешне.

Toyota Fortuner 3 поколения (спекулятивный рендер)

Предполагается, что примерно те же самые перемены ждут и новый «Форчунер». Так, к примеру, на спекулятивных рендерах, опубликованных в сети, реформенный рамный внедорожник «Тойота» оснащен передней частью кузова, срисованной с Hilux.

Японской новинке достались точно такие же фары, решетка радиатора, а также бампер. При этом корма машины выглядит совсем иначе в сравнении с соплатформенником и щеголяет горизонтальными, а не вертикальными блоками фонарей, да еще и с замысловатым штрихообразным внутренним рисунком.

Toyota Fortuner 3 поколения (спекулятивный рендер)

Что самое интересное, судя по рендерам, боковины кузова Toyota Fortuner с новым поколением останутся неизменными. То же самое раньше произошло с Toyota Hilux свежей генерации.

Какие двигатели окажутся положены этому внедорожнику пока неизвестно, но, скорее всего, это будут «старые» 2,7-литровый бензиновый атмосферник на 166 лошадиных сил и 245 Нм, а также 2,8-литровый турбодизель, развивающий 204 л.с. и 500 Нм.

Премьера нового Toyota Fortuner может состояться до конца этого года.