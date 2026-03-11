Следующий Nissan Skyline: больше 400 лошадиных сил и новый дизайн, но старая «начинка»

Утечки относительно проекта нового Nissan Skyline продолжают появляться в японской прессе. Автомобиль, который обладает огромной базой поклонников по всему миру, находится в разработке на протяжении нескольких последних лет. И все это время связан с множеством слухов.

По новым сведениям, опубликованным в свежем номере журнала «Best Car», премьера нового Nissan Skyline запланирована на лето 2027 года. Машина окажется глубоко модернизированной версией текущего поколения этой модели. Аналогичной стратегии Nissan придерживается и в отношении другого известного спортивного автомобиля – Z.

Дизайн экстерьера собираются выполнить в классическом стиле с использованием решетки радиатора, вдохновленной реформенным минивэном Nissan Serena, который представили в прошлом году.

Новый Nissan Skyline (спекулятивный рендер)

Инсайдеры утверждают, что новый Skyline будет иметь в длину 4,8-метра, ширину 1,8-метра и высоту 1,4-метра. Колесная база автомобиля составит 2,8-метра, что обеспечит ему хорошую устойчивость при прохождении различного типа поворотов.

Под капотом седан может заручиться классическим неэлектрифицированным бензиновым мотором рабочим объемом 3 литра. «Шестерка» с двойным турбонаддувом получит два варианта мощности: 304 л.с. и 475 Нм, а также 405 л.с. и 400 Нм соответственно.

Чтобы сохранить обширную базу фанатов Skyline, 4-дверка будет предложена как с 6-ступенчатой механической, так и 9-диапазонной автоматической коробками передач.

Несмотря на спортивную направленность, в оснащение машины может войти также полуавтономная система вождения Pro Pilot.

Ожидаемый стартовый ценник нового Nissan Skyline, заявленный в японской автомобильной прессе, может составить порядка 7,4-миллионов иен (примерно 3,7-миллиона рублей).