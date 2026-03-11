Следующий BMW i3: новое поколение электрического 3-Series уже на подходе

ДомойАвтоновости сегодняСледующий BMW i3: новое поколение электрического 3-Series уже на подходе

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
1200 L future bmw i3 voici le regard de la nouvelle gnration de srie 3 lectrique ainsi que sa date de rvlation

За пару дней до официальной премьеры BMW i3 баварский автопроизводитель выпустил первый тизер этой модели, раскрывающий ее светотехнику. 

Оперативно воспользовавшись этим изображением европейский журнал «Auto-Moto» усилиями своего штатного дизайнера Жульена Жодри подготовили дебютный рендер, который способен показать, как новая электрическая «тройка» будет выглядеть без маскировки.

Новый BMW i3 представят уже на следующей неделе (18 марта). Машина будет спроектирована на базе архитектуры Neue Klasse, которая серийным образом дебютировала в прошлом году в кроссовере iX3.

BMW Serie 3 bis 800x427 1
Новый BMW i3 (рендеринг)

Внешний облик седана может удивить отсутствием традиционный «ноздрей» решетки радиатора. Их заменит крупный блок фар, который разделит между собой небольшая перегородка, идущая от ложбинки на капоте. 

Бампер батарейной 4-дверки получит необычные декоративные вырезы по краям, а также небольшой воздухозаборник снизу. Боковины седана выделятся скрытыми ручками дверей, а корма, слегка проглядывающаяся на рендере, приобретет новые светодиодные фонари.

2022 bmw i7 1
Платформа BMW Neue Klasse

Ожидается, что схожий дизайн будет принят на вооружение грядущего 3-Series с двигателем внутреннего сгорания, который могут представить уже этой осенью.

Новый BMW i3 будет поддерживать напряжение 800 В, которое обеспечит машине мощность зарядки до 400 кВт. Это гарантирует немецкому седану рекордно быстрое время пополнение батарей энергией, которой хватит более чем на 800 км по циклу WLTP.

Фото:Auto-Moto/Julien Jodry

