ДомойАвтоновости сегодняНовая Honda S2000 показалась из небытия

Новая Honda S2000 показалась из небытия

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
rendering 2028 honda s2000 comes to life with alternative styling and many color options 12 1

В прошлом году на «Выставке японской мобильности» в Токио официальные лица Honda отвечали журналистам на вопрос о том, хотели бы они возродить спортивную модель S2000, положительно. Руководство компании отмечало, что эта модель задает такую высокую планку, что к ее проектированию в современном виде пришлось бы подойти максимально скрупулезно. 

Эти заявления воодушевили многих поклонников Honda, которые ждут реинкарнацию S2000 с начала 2010-х годов. Одним из таких энтузиастов оказался цифровой художник из Филиппин «Enoch Gonzales», вернувший это знаменитое имя в линейку моделей «Хонды» виртуальным образом.

Машина оказалась показана с нескольких ракурсов. И судя по рендерам, в ее дизайне использовались визуальные решения, которые ранее все могли наблюдать в проекте возрожденного Honda Prelude. Впрочем, все они были переосмыслены, поэтому называть машину копией «Прелюд» с открытым верхом тоже нельзя.

rendering 2028 honda s2000 comes to life with alternative styling and many color options 1 1
Honda S2000 нового поколения (спекулятивный рендер)

Современный S2000 по задумке независимого художника мог бы получить крупные блоки фар, обрамленные снизу замысловатыми бумерангообразными дневными ходовыми огнями.

Автомобилю достался бы спортивный бампер с большим воздухозаборником, новый логотип компании, недавно сменивший шрифт, установленные заподлицо дверные ручки, а также имитация диффузора сзади, «утиный» спойлер на крышке багажника, плюс задние фонари, по конструкции и свету копирующие головную оптику. 

rendering 2028 honda s2000 comes to life with alternative styling and many color options 2 1
Honda S2000 нового поколения (спекулятивный рендер)

О технической части машины ничего не говорится, но можно предположить, что она может оказаться гибридной (по аналогии с новым Prelude).

По мнению дизайнера, новый Honda S2000 увидит свет в 2028 году. Впрочем, официальных сведений о том, что такой автомобиль действительно находится в разработке, сейчас нет. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Enoch Gonzales

Читайте также:

Последние новости:

Следующий Nissan Skyline: больше 400 лошадиных сил и...

Следующий BMW i3: новое поколение электрического 3-Series уже...

Британцы назвали новый кроссовер Jaecoo китайским аналогом Range...

Новый «паркетник» Volkswagen за 650 тысяч рублей уже...

Ажиотаж на подходе: право на покупку нового мини-внедорожника...

Новый кросс-купе Dacia и Renault представили виртуально

Новый Subaru Levorg раскрывается в подробностях

Комфортабельный жилой модуль для путешественников, рыбаков и охотников...

Корейский SUV-хит Hyundai Tucson не узнают в новом...

В Германии продают самодельный кемпер на базе Lada...

Новый BMW X5 G65 начинает разживаться подробностями

Honda запатентовала новый сверхдоступный электрический мотоцикл для небогатых...

Джереми Кларксон назвал «ужасным» новый кроссовер BMW iX

Новая футуристичная Toyota Corolla: премьера и запуск уже...

Кроссовер Lexus RX готовится стать еще лучше

В Россию из Европы привезут «премиального» брата Duster,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+