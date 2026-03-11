Новая Honda S2000 показалась из небытия

В прошлом году на «Выставке японской мобильности» в Токио официальные лица Honda отвечали журналистам на вопрос о том, хотели бы они возродить спортивную модель S2000, положительно. Руководство компании отмечало, что эта модель задает такую высокую планку, что к ее проектированию в современном виде пришлось бы подойти максимально скрупулезно.

Эти заявления воодушевили многих поклонников Honda, которые ждут реинкарнацию S2000 с начала 2010-х годов. Одним из таких энтузиастов оказался цифровой художник из Филиппин «Enoch Gonzales», вернувший это знаменитое имя в линейку моделей «Хонды» виртуальным образом.

Машина оказалась показана с нескольких ракурсов. И судя по рендерам, в ее дизайне использовались визуальные решения, которые ранее все могли наблюдать в проекте возрожденного Honda Prelude. Впрочем, все они были переосмыслены, поэтому называть машину копией «Прелюд» с открытым верхом тоже нельзя.

Honda S2000 нового поколения (спекулятивный рендер)

Современный S2000 по задумке независимого художника мог бы получить крупные блоки фар, обрамленные снизу замысловатыми бумерангообразными дневными ходовыми огнями.

Автомобилю достался бы спортивный бампер с большим воздухозаборником, новый логотип компании, недавно сменивший шрифт, установленные заподлицо дверные ручки, а также имитация диффузора сзади, «утиный» спойлер на крышке багажника, плюс задние фонари, по конструкции и свету копирующие головную оптику.

Honda S2000 нового поколения (спекулятивный рендер)

О технической части машины ничего не говорится, но можно предположить, что она может оказаться гибридной (по аналогии с новым Prelude).

По мнению дизайнера, новый Honda S2000 увидит свет в 2028 году. Впрочем, официальных сведений о том, что такой автомобиль действительно находится в разработке, сейчас нет.