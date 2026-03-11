Новая Honda S2000 показалась из небытия

В прошлом году на «Выставке японской мобильности» в Токио официальные лица Honda отвечали журналистам на вопрос о том, хотели бы они возродить спортивную модель S2000, положительно. Руководство компании отмечало, что эта модель задает такую высокую планку, что к ее проектированию в современном виде пришлось бы подойти максимально скрупулезно.
Эти заявления воодушевили многих поклонников Honda, которые ждут реинкарнацию S2000 с начала 2010-х годов. Одним из таких энтузиастов оказался цифровой художник из Филиппин «Enoch Gonzales», вернувший это знаменитое имя в линейку моделей «Хонды» виртуальным образом.
Машина оказалась показана с нескольких ракурсов. И судя по рендерам, в ее дизайне использовались визуальные решения, которые ранее все могли наблюдать в проекте возрожденного Honda Prelude. Впрочем, все они были переосмыслены, поэтому называть машину копией «Прелюд» с открытым верхом тоже нельзя.
Современный S2000 по задумке независимого художника мог бы получить крупные блоки фар, обрамленные снизу замысловатыми бумерангообразными дневными ходовыми огнями.
Автомобилю достался бы спортивный бампер с большим воздухозаборником, новый логотип компании, недавно сменивший шрифт, установленные заподлицо дверные ручки, а также имитация диффузора сзади, «утиный» спойлер на крышке багажника, плюс задние фонари, по конструкции и свету копирующие головную оптику.
О технической части машины ничего не говорится, но можно предположить, что она может оказаться гибридной (по аналогии с новым Prelude).
По мнению дизайнера, новый Honda S2000 увидит свет в 2028 году. Впрочем, официальных сведений о том, что такой автомобиль действительно находится в разработке, сейчас нет.