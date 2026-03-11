Новый «паркетник» Volkswagen за 650 тысяч рублей уже в разработке

Сегмент недорогих субкомпактных кроссоверов переживает золотой век, а количество таких моделей, появляющихся в продаже в последние годы, активно растет.

Одним из его сторонников является концерн Volkswagen Group, который сначала выпустил бюджетную SUV-модель Skoda Kylaq, а теперь готовит на ее базе собственный «паркетник» длиной до 4 метров.

Предполагается, что новый субкомпакт-кроссовер VW будет задействовать ту же самую платформу, что и в случае со «Шкодой», но при этом получит совершенно иной дизайн. Машине может достаться собственная радиаторная решетка, бамперы, фары, а также задние фонари.

Официальные характеристики модели сейчас держатся в секрете, но, скорее всего, в подкапотном отсеке брата-близнеца Skoda Kylaq разместится литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор, сопряженный как с шестискоростной механической, так и шестидиапазонной автоматической трансмиссиями.

Тизер нового кроссовера Volkswagen

Благодаря системе непосредственного впрыска максимальная отдача двигателя составит порядка 115 лошадиных сил при крутящем моменте в 178 Нм.

Как и в случае с родственным Skoda Kylaq, новый кроссовер Volkswagen будет укомплектован передними дисковыми тормозами, а сзади в угоду меньшей цены используют барабанные механизмы.

Подвеска будет полностью копировать оригинальный «паркетник» компании «Шкода» с «МакФерсоном» спереди и независимой торсионной балкой сзади.

Порядок цен на новый субкомпакт VW раскроют ближе к его официальной премьере, которая может состояться в середине 2027 года. Журналисты из Индии полагают, что базовая цена таких машин должна оказаться равна примерно 760 тысячам местных рупий, что эквивалентно сумме около 650 тысяч рублей.