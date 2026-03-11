Новый кросс-купе Dacia и Renault представили виртуально

После нескольких месяцев ожидания на свет появился первый проект Dacia под кодовым названием C-Neo. Машина получила имя Striker и стала образцом для будущих моделей этого суббренда Renault.

Среди них, по слухам, в будущем может оказаться новый кросс-купе, который фактически станет преемником хорошо известной в России модели Renault Arkana. Как он может выглядеть показал французский независимый дизайнер, работающий на журнал «Auto-Moto».

Цифровой художник полагает, что в экстерьере новый купеобразный «паркетник» Dacia или Renault (в зависимости от рынка сбыта у модели может быть разное брендирование) будет опираться на универсал Striker. Однако в сравнении с ним машина приобретет профиль фастбэк, который больше соответствует современным тенденциям.

Длина «паркетника» может составить примерно 4,6-метра, а внутри расположится пять посадочных мест.

Теоретически новый кросс-купе Dacia на базе «Страйкер» может унаследовать у своего соплатформенника по «тележке» CMF-B линейку двигателей, которая, к слову, будет повторять популярные SUV-модели Duster и Bigster.

В их число, скорее всего, войдут бензиновые, газовые (LPG) и гибридные силовые установки с максимальной отдачей до 155 лошадиных сил.

Сроки запуска нового купеобразного кроссовера Dacia из проекта C-Neo пока не раскрыты, но, скорее всего, если такой автомобиль и появится, то уже в ближайшие годы.