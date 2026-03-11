Корейский SUV-хит Hyundai Tucson не узнают в новом поколении

Корейский компакт-кроссовер Hyundai Tucson в своем нынешнем, четвертом поколении, был показан в 2020 году. Рестайлинг этой популярной SUV-модели датирован осенью 2023 года. На данный момент «Хендэ» активно работает над совершенно новым Tucson, который, как ожидается, визуально и технически сильно разойдется по пути со своими предшественниками.

Новые рендеры, опубликованные южнокорейской студией «Gotcha Cars», демонстрируют экстерьер пятой генерации Hyundai Tucson с совершенно новым имиджем. Автомобиль откажется от плавных линий в пользу угловатого кузова и футуристичного внешнего вида, который обеспечит ему нетривиально оформленная передняя часть и корма.

Популярный корейский кроссовер в своем новом виде может обзавестись по-новому скроенной головной светотехникой с вертикальными и горизонтальными линиями дневных ходовых огней, совокупно образующих большую литеру «H». Решетка радиатора разместится низко в бампере, а рядом с ней будут соседствовать основные четырехугольные блоки фар.

Hyundai Tucson 5 поколения (спекулятивный рендер)

Заднюю часть кузова машины дизайнеры не показали, но в ней можно ждать не менее экстравагантных фонарей, по задумке повторяющих ДХО.

Ожидается, что новый Hyundai Tucson окажется одной из первых моделей компании, в которой справит дебют совершенно новая мультимедийная система Pleos, реализованная в стиле Tesla (с большим центральным планшетным дисплеем). Ряд физических кнопок будут упразднены, а сама архитектура передней панели окажется переосмыслена.

Мультимедийная система Hyundai Pleos Connect

Что касается двигателей, то Hyundai продолжает держать язык за зубами. Но, скорее всего, в линейку силовых агрегатов нового Tucson войдут бензиновые турбомоторы, а также гибридные и подключаемые гибридные силовые установки.

Но по-настоящему захватывать дух предстоит версии этой модели с литерой «N», которая, как ожидается, будет оборудована 1,6-литровым турбомотором на 300 лошадиных сил с электрическим довеском на задней оси.

Премьера пятого поколения Hyundai Tucson запланирована на этот год, но продажи машины, скорее всего, начнут только в 2027-м.