ДомойАвтоновости сегодняКорейский SUV-хит Hyundai Tucson не узнают в новом поколении

Корейский SUV-хит Hyundai Tucson не узнают в новом поколении

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2027 hyundai tucson nx5 gotcha cars 2

Корейский компакт-кроссовер Hyundai Tucson в своем нынешнем, четвертом поколении, был показан в 2020 году. Рестайлинг этой популярной SUV-модели датирован осенью 2023 года. На данный момент «Хендэ» активно работает над совершенно новым Tucson, который, как ожидается, визуально и технически сильно разойдется по пути со своими предшественниками.

Новые рендеры, опубликованные южнокорейской студией «Gotcha Cars», демонстрируют экстерьер пятой генерации Hyundai Tucson с совершенно новым имиджем. Автомобиль откажется от плавных линий в пользу угловатого кузова и футуристичного внешнего вида, который обеспечит ему нетривиально оформленная передняя часть и корма.

Популярный корейский кроссовер в своем новом виде может обзавестись по-новому скроенной головной светотехникой с вертикальными и горизонтальными линиями дневных ходовых огней, совокупно образующих большую литеру «H». Решетка радиатора разместится низко в бампере, а рядом с ней будут соседствовать основные четырехугольные блоки фар.

Копия 2027 hyundai tucson nx5 gotcha cars 1 1
Hyundai Tucson 5 поколения (спекулятивный рендер)

Заднюю часть кузова машины дизайнеры не показали, но в ней можно ждать не менее экстравагантных фонарей, по задумке повторяющих ДХО. 

Ожидается, что новый Hyundai Tucson окажется одной из первых моделей компании, в которой справит дебют совершенно новая мультимедийная система Pleos, реализованная в стиле Tesla (с большим центральным планшетным дисплеем). Ряд физических кнопок будут упразднены, а сама архитектура передней панели окажется переосмыслена. 

Hyundai Pleos 328 5
Мультимедийная система Hyundai Pleos Connect

Что касается двигателей, то Hyundai продолжает держать язык за зубами. Но, скорее всего, в линейку силовых агрегатов нового Tucson войдут бензиновые турбомоторы, а также гибридные и подключаемые гибридные силовые установки. 

Но по-настоящему захватывать дух предстоит версии этой модели с литерой «N», которая, как ожидается, будет оборудована 1,6-литровым турбомотором на 300 лошадиных сил с электрическим довеском на задней оси. 

Премьера пятого поколения Hyundai Tucson запланирована на этот год, но продажи машины, скорее всего, начнут только в 2027-м.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Gotcha Cars, Hyundai

Читайте также:

Последние новости:

Новый кросс-купе Dacia и Renault представили виртуально

Новый Subaru Levorg раскрывается в подробностях

Комфортабельный жилой модуль для путешественников, рыбаков и охотников...

В Германии продают самодельный кемпер на базе Lada...

Новый BMW X5 G65 начинает разживаться подробностями

Honda запатентовала новый сверхдоступный электрический мотоцикл для небогатых...

Джереми Кларксон назвал «ужасным» новый кроссовер BMW iX

Новая футуристичная Toyota Corolla: премьера и запуск уже...

Кроссовер Lexus RX готовится стать еще лучше

В Россию из Европы привезут «премиального» брата Duster,...

Самый известный кроссовер Kia в России избавят от...

Пятое поколение Kia Carnival показалось на первых концепт-артах

Китайские шины оказались лучшими в важном немецком тесте...

Новый прочный маленький внедорожник Toyota окажется «прожорливым»

Новый Subaru WRX Sportswagon откажется от турбонаддува в...

Немецкий бренд «народных автомобилей» признали самым «ломучим»

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+