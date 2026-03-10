Новый BMW X5 G65 начинает разживаться подробностями

Многие поклонники баварского кроссовера BMW X5 годами ждали редизайна этой модели. И, похоже, их мольбы были услышаны. По крайней мере на это указывают свежие рендеры «Икс пятого» в кузове G65, а также подробности, раскрытые авторитетными автомобильными СМИ.

Журналы «AutoBlog» и «Bimmer Post» наперебой пишут о том, что новый BMW X5 G65 встанет на конвейер уже этой осенью и будет продаваться как в бензиновой модификации, а также в дизельной версии, но с электрификацией.

Машина должна оказаться длиннее и немного выше своего предшественника. В арсенал моторов кроссовера со 100-процентной вероятностью войдет обновленный 3-литровый 6-цилиндровый бензиновый мотор B58 мощностью 394 лошадиные силы и 500 Нм. Помогать ему будет встроенный электромотор на 17 «сил» и 200 Нм. Реальный запас хода машины исключительно на электротяге пока не называется.

Новый BMW X5 G65 (рендер)

Новый BMW X5 должен пережить полную переделку внешнего вида, который «подгонят» под стилистику Neue Klasse.

Свежие рендеры этой модели, опубликованные дизайнером «Sugar Design», демонстрируют компактные «ноздри» решетки радиатора, спортивные бамперы с вырезами для вентиляции тормозов, а также X-образные дневные ходовые огни и задние фонари с замысловатой внутренней светодиодной «начинкой».

Новый BMW X5 G65 (рендер)

Ожидается, что новый X5 G65 откажется от традиционных дверных ручек и даже от тех, что автопроизводители в последнее время привыкли «прятать» в кузове.

Вместо этого кроссовер будет использовать особые электронные курки, установленные на подоконной линии, как в Ford Mustang Mach-E.