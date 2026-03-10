Джереми Кларксон назвал «ужасным» новый кроссовер BMW iX

BMW начала электрификацию своего модельного ряда еще много лет назад. Одной из отправных точек в ней стал кроссовер iX, представленный в 2020 году. В 2025-м году эта модель, которую нельзя назвать популярной (ее продажи до обновления ежегодно падали), пережила рестайлинг.

Недавно этот «паркетник» удалось протестировать известному британскому журналисту Джереми Кларксону, известному по роли ведущего крупных автомобильных шоу «Топ Гир» и «Гранд Тур». И итоговый отзыв об этой модели оказался крайне противоречивым.

В своей колонке журнала «The Times» назвал дизайн BMW iX «полной дрянью» и «ужасным», сравнив его с Ford Scorpio:

«Я никогда не пойму, как такое может происходить. Потому что, разумеется, дизайнер должен представить свою идею совету детекторов. И трудной понять, как все могут просто сидеть и кивать головой, когда им показывают что-то настолько очевидно отвратительное».

BMW iX 2026

Кларксон также «прошелся» по цене машины (в Британии новый iX стоит от 111 тысяч фунтов стерлингов или 11,7 миллионов рублей), высказав мнение, что она слишком завышена:

«Я знаю, что все некитайские машины внезапно стали очень дорогими. И я знаю, что электромобили дороже обычных автомобилей с ДВС по неясным причинам. Но снаружи он (протестированный BMW iX) не выглядит как автомобиль за 111 тысяч фунтов. И уж точно он не выглядит таким дорогим, когда ты в него садишься.

Внутри много пластика, а отсеки для хранения не имеют даже внутренней обшивки, так что все, что там лежит, постоянно дребезжит».

Интерьер BMW iX 2026

К счастью, ощущения от вождения BMW iX оказались лучше и Кларксон занес это в копилку плюсов электрического среднеразмерного кроссовера из Баварии:

«Было неплохо. Заявлено, что iX разгоняется до 100 км/ч за 4,6-секунды, но мне показалось, что даже быстрее».

Кроме того, британец похвалил шумоизоляцию кроссовера и его подвеску, отметив, что машина хорошо справляется с выбоинами, а также ощущается хоть и не лучшим автомобилем для вождения, но все равно отличным.

Что касается зарядки машины, то этот аспект эксплуатации BMW iX Кларксон прокомментировал традиционным для себя сарказмом:

«У меня слишком мало времени на эту ерунду, поэтому я отвез его обратно в BMW на эвакуаторе».

Резюмировал свой тест «батарейного» кроссовера из Баварии скандальный британский журналист следующим образом:

«Если у вас есть 111 тысяч фунтов стерлингов и вы хотите некрасивую, неудобную машину, то этот комфортабельный BMW – очень даже неплохой вариант».