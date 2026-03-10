Новая футуристичная Toyota Corolla: премьера и запуск уже не за горами

Линейка бюджетных моделей Toyota Corolla, знаменитых во всем мире и являющихся самыми продаваемыми автомобилями в истории, готовится претерпеть масштабную модернизацию. Новое поколение таких машин обещают отправить в серийное производство уже к концу этого года.

Подтверждение этих слухов появилось накануне, когда тестовые варианты «Королл» были замечены на трассе Subaru Circuit. Инсайдеры пишут, что начало испытаний может свидетельствовать о стабильном прогрессе в разработке Corolla следующего поколения.

Ожидается, что новая генерация этой модели будет выглядеть как одноименный концепт-кар, представленный в конце прошлого года. Машина получит футуристичный внешний облик со спортивным силуэтом, необычным образом скроенной светотехникой, а также скрытыми в кузове ручками дверей и обилием резких линий.

Концепт-кар Toyota Corolla образца прошлого года

Салон автомобиля, по слухам, будет похож на интерьер Camry, но с двумя широкоформатными 12,3-дюймовыми дисплеями, объединенными под одно и то же стекло. Информационно-развлекательная система в этом случае будет работать под управлением новейшей операционной системы Arene OS, как в свежем RAV4.

По информации японских СМИ, Corolla следующего поколения будет оснащена новым 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, специально разработанным для электрифицированных автомобилей. Он выделится более высокой тепловой эффективностью, увеличенной мощностью и топливной экономичностью.

Кроме него предложат гибридные и подключаемые бензиново-электрические системы на базе этого же ДВС.

Двигатель должен оказаться на десять процентов компактнее нынешнего. В гибридном варианте он обеспечит сниженный расход топлива примерно на 10-15%, а в подключаемом исполнении будет сохранять энергию для преодоления машиной свыше 90 км только на электротяге.