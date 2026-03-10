ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Lexus RX готовится стать еще лучше

Кроссовер Lexus RX готовится стать еще лучше

2022 05 31 lexus rx 2022 12 1

Актуальная генерация флагманского кроссовера Lexus RX дебютировала в конце 2022 года. Японские СМИ пишут, что в период с 2026 по 2027 год этот популярный «паркетник» премиального суббренда Toyota переживет незначительное обновление, которое включит в себя переделку экстерьера и расширение списка версий.

Если верить инсайдерским утечкам, рестайлинговый Lexus RX получит незначительные изменения во внешнем виде, а также приобретет новую начальную версию. Сейчас эта модель предлагается на японском рынке в комплектациях L и F Sport, но в ближайшем будущем ассортимент модификаций увеличится на еще одну версию, название которой пока не объявлено.

Кроссоверу могут слегка перелицевать переднюю часть кузова, но кардинальных изменений в дизайне не запланировано. 

9933cf3d b1a8 5e77 a4b9 74c613c50000
Мультимедийная система на базе Toyota Arene OS

В салоне реформенный RX может приобрести новый цвет отделки «под орех», создающий яркий контраст между насыщенным ярким коричневым оттенком и черной центральной консолью.

Кроме того, в модернизированном Lexus RX ожидается дебют новой информационно-развлекательной системы под управлением «операционки» Arene OS, которая ранее появилась в кроссовере Toyota RAV4 новой генерации. 

В «мультимедийку», над которой инженеры «Тойоты» работали на протяжении семи лет, окажется вшита вся важная информация о настройках машины, а также продвинутая навигация.

