Пятое поколение Kia Carnival показалось на первых концепт-артах

Действующее, четвертое поколение Kia Carnival, построенного на базе кроссовера Sorento, появилось на свет в 2020 году. В 2023-м году эта популярная модель была обновлена. На данный момент «Карнивал», являющийся самым продаваемым минивэном Южной Кореи, проходит подготовку к выпуску новой генерации.
На днях в интернете появилась серия концепт-артов пятого поколения Kia Carnival, премьеру которого ждут уже в ближайшие годы. Авторами изображений выступили известные корейские независимые художники из студии NYMammoth».
На рендерах свежий «Карнивал» разжился более угловатыми фарами, расширенной радиаторной решеткой, а также модернизированными дневными ходовыми огнями.
Боковой профиль автомобиля выделяется потайными дверными ручками и глянцевыми накладками из пластика на оквадраченных колесных арках, а также дверях и порогах.
На изображениях заметно, что новый Kia Carnival может получить увеличенный дорожный просвет. Для справки, актуальный минивэн обладает клиренсом в 18,2 см.
Ожидается, что новый «Карнивал» будет укомплектован гибридной системой новой генерации на базе 2,5-литрового бензинового турбомотора, что станет для него значительным улучшением в сравнении с текущей моделью.
В салоне минивэна, скорее всего, появится модернизированная мультимедийная система на базе «операционки» Pleos Connect, но рендеров салона машины пока нет.
Премьера нового Kia Carnival может состояться до конца нынешнего года. В продажу машина выйдет либо в этом, либо в следующем году.