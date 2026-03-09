ДомойАвтоновости сегодняПятое поколение Kia Carnival показалось на первых концепт-артах

Пятое поколение Kia Carnival показалось на первых концепт-артах

Текст: Алексей Шмидт
Действующее, четвертое поколение Kia Carnival, построенного на базе кроссовера Sorento, появилось на свет в 2020 году. В 2023-м году эта популярная модель была обновлена. На данный момент «Карнивал», являющийся самым продаваемым минивэном Южной Кореи, проходит подготовку к выпуску новой генерации. 

На днях в интернете появилась серия концепт-артов пятого поколения Kia Carnival, премьеру которого ждут уже в ближайшие годы. Авторами изображений выступили известные корейские независимые художники из студии NYMammoth». 

get 1
Kia Carnival 5 поколения (рендер)

На рендерах свежий «Карнивал» разжился более угловатыми фарами, расширенной радиаторной решеткой, а также модернизированными дневными ходовыми огнями. 

Боковой профиль автомобиля выделяется потайными дверными ручками и глянцевыми накладками из пластика на оквадраченных колесных арках, а также дверях и порогах.

На изображениях заметно, что новый Kia Carnival может получить увеличенный дорожный просвет. Для справки, актуальный минивэн обладает клиренсом в 18,2 см. 

get 2
Kia Carnival 5 поколения (рендер)

Ожидается, что новый «Карнивал» будет укомплектован гибридной системой новой генерации на базе 2,5-литрового бензинового турбомотора, что станет для него значительным улучшением в сравнении с текущей моделью.

В салоне минивэна, скорее всего, появится модернизированная мультимедийная система на базе «операционки» Pleos Connect, но рендеров салона машины пока нет.

Премьера нового Kia Carnival может состояться до конца нынешнего года. В продажу машина выйдет либо в этом, либо в следующем году.

