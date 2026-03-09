Новый Subaru WRX Sportswagon откажется от турбонаддува в пользу гибридной силовой установки

Subaru готовит новый WRX. Подтверждением этой информации могут служить шпионские фотографии универсала Sportswagon, замеченного на одной из парковок в Японии. Машина, кузов которой полностью закамуфлирован, даже несмотря на маскировку быстро дал понять, что эта модель может лишиться того, за что ее так ценили поклонники марки – турбонаддува.

На сделанных недавно снимках, прототип нового WRX Sportswagon был лишен фирменного воздухозаборника на капоте, являющегося отличительной чертой всех предыдущих WRX.

Судя по всему, в новом поколении у модели будет отсутствовать турбина, которую заменит безнаддувная гибридная силовая установка.

Тестовый прототип нового Subaru WRX Sportswagon

Как будет выглядеть новый WRX Sportswagon, который в Японии продается под именем Levorg, пока неизвестно. Впрочем, если внимательно присмотреться к шпионским фото можно заметить, что автомобиль должен приобрести решетку радиатора и профиль фар, копирующий концепт-кар Pefrormance-B.

Какая гибридная силовая установка будет размещена под капотом нового WRX Sportswagon/Levorg сказать сложно. В новом Forester в качестве нее используется 2,5-литровый 4-цилиндровый оппозитный мотор, сочетающийся с электромотором и батареей производства Toyota.

Максимальная мощность такого тандема достигает 197 лошадиных сил при среднем расходе топлива в 6,2 литра на 100 километров.

Для сравнения, актуальный Subaru WRX Sportswagon потребляет на каждую «сотню» км в среднем по 8,5-литров топлива.

Премьера этого универсала, по слухам, состоится уже в течение 2026 года.