Немецкий бренд «народных автомобилей» признали самым «ломучим»

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
Бренд Volkswagen, в переводе означающий «народный автомобиль», известен во всем мире. Его машины пользуются огромным спросом среди покупателей, но далеко не все владельцы таких авто готовы мириться с их техническими проблемами.

В недавнем исследовании «J.D.Power» наибольший процент тех, кто жалуется на неисправности своих машин, пришелся именно на обладателей Volkswagen.

Согласно подсчитанному индексу зарубежными аналитиками, на долю каждых 100 выпущенных автомобилей VW за последние 3 года приходится в среднем по 301 технической проблеме. 

В исследовании учитывались практически все неисправности, которые могут произойти в машине: от поломок двигателя и трансмиссии до жалоб на сиденья, мультимедийную систему, систему климат-контроля и даже лакокрасочное покрытие.

В случае с Volkswagen наибольшее количество претензий со стороны владельцев автомобилей пришлось как раз на информационно-развлекательные системы компании, которые «глючат» и раздражают пользователей отсутствием физических кнопок управления. 

Примечательно, но Volkswagen оказался не единственным популярным автомобильным брендом, «приземлившимся» в нижней части рейтинга самых надежных машин «J.D.Power». Второе место по числу проблем занял Volvo, а третьим оказался Land Rover. Jeep и Audi замкнули пятерку самых «ломучих» автомобильных марок в мире. 

На другом конце этого чарта расположились Lexus и Buick. Их владельцы фиксировали в своих машинах наименьшее количество технических проблем. При этом легендарная своей надежностью Toyota, напротив, удивила неудовлетворительным результатом, заняв лишь восьмое место после Subaru и Porsche. 

Фото:Volkswagen
ИСТОЧНИК:J.D.Power

