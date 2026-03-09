ДомойАвтоновости сегодняНовый Toyota Yaris Cross «украдет» дизайн у RAV4

Новый Toyota Yaris Cross «украдет» дизайн у RAV4

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия igd 52e850277aa8cd33cd995e147e5d1b29 1280x720 1

Кроссовер Yaris Cross дебютировал в линейке компании Toyota в 2020 году. В скором времени эту популярную модель ожидает редизайн, причем реализованный в совершенно новом стиле.

Новое поколение «Ярис Кросс» должно увидеть свет в марте 2027 года и измениться внешне до неузнаваемости.

Согласно рендерам, опубликованным цифровым художником с Youtube-канала «Poloto», новая генерация Toyota Yaris Cross будет черпать вдохновение в дизайне с актуального Toyota RAV4.

У старшего брата субкомпактный «паркетник» унаследует оформление передней части кузова и кормы: на новинку перенесут такие же, как у нынешнего «Рафика» С-образные дневные ходовые огни, спортивные бамперы, многоуровневую решетку радиатора, а также задние фонари, выполненные в виде единого крупного затемненного блока. 

Копия igd 87f223afea706f57d077557fc92e31ea 1280x720 1
Новый Toyota Yaris Cross (рендер)

Интерьер автомобиля, по слухам, будет выполнен в соответствии с последними новинками Toyota. Внутри небольшого кроссовера разместится полностью цифровая комбинация приборов на 12,3-дюйма и 10,5-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, опирающийся на операционную систему Arene OS с технологией искусственного интеллекта.

Отделочные материалы окажутся серьезно улучшены, а за счет усовершенствованной платформы TNGA-B новый Yaris Cross будет ощущать себя на дороге более уверенно и комфортно по сравнению с его предшественником.

Что касается механических новшеств, то в свежей генерации «Ярис Кросс» может обзавестись 1,5-литровой бензиновой «четверкой», пришедшей на смену аналогичной по объему «тройки». С ним топливная экономичность машины улучшится на 10% за счет доработанной технологии сгорания, а сам ДВС будет поддерживать гибридизацию.

Впоследствии в продажу поступит «оспортивленный» Toyota Yaris Cross GR Sport, который, по слухам, будет продолжать комплектоваться 2-литровым 4-цилиндровым мотором, но с более производительными характеристиками.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Poloto/YouTube

Читайте также:

Последние новости:

Пятое поколение Kia Carnival показалось на первых концепт-артах

Китайские шины оказались лучшими в важном немецком тесте...

Новый прочный маленький внедорожник Toyota окажется «прожорливым»

Новый Subaru WRX Sportswagon откажется от турбонаддува в...

Немецкий бренд «народных автомобилей» признали самым «ломучим»

Новый купеобразный молодежный кроссовер Fiat Grande Panda Fastback...

Знаменитый седан Lexus готовится стать футуристичным минивэном

Toyota Jimny: внедорожник, о котором многие мечтают, но...

Следующий Toyota Yaris обещает оказаться образцом экономичности

Следующий Nissan X-Trail справит премьеру уже в этом...

Nissan X-Trail готовится справить юбилей: почти 8 миллионов...

Показан «Гелендваген» из будущего: он еще брутальнее, чем...

Новый минивэн Lada RGH на российской платформе и...

Пикап Toyota Hilux стал уютной микро-квартирой на колесах...

Представлен продуманный азиатский прицепной ретро-автодом с гостиной, ванной...

Японские двигатели, которые легко проедут 480 000 км...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+