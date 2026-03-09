Новый Toyota Yaris Cross «украдет» дизайн у RAV4

Кроссовер Yaris Cross дебютировал в линейке компании Toyota в 2020 году. В скором времени эту популярную модель ожидает редизайн, причем реализованный в совершенно новом стиле.

Новое поколение «Ярис Кросс» должно увидеть свет в марте 2027 года и измениться внешне до неузнаваемости.

Согласно рендерам, опубликованным цифровым художником с Youtube-канала «Poloto», новая генерация Toyota Yaris Cross будет черпать вдохновение в дизайне с актуального Toyota RAV4.

У старшего брата субкомпактный «паркетник» унаследует оформление передней части кузова и кормы: на новинку перенесут такие же, как у нынешнего «Рафика» С-образные дневные ходовые огни, спортивные бамперы, многоуровневую решетку радиатора, а также задние фонари, выполненные в виде единого крупного затемненного блока.

Новый Toyota Yaris Cross (рендер)

Интерьер автомобиля, по слухам, будет выполнен в соответствии с последними новинками Toyota. Внутри небольшого кроссовера разместится полностью цифровая комбинация приборов на 12,3-дюйма и 10,5-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, опирающийся на операционную систему Arene OS с технологией искусственного интеллекта.

Отделочные материалы окажутся серьезно улучшены, а за счет усовершенствованной платформы TNGA-B новый Yaris Cross будет ощущать себя на дороге более уверенно и комфортно по сравнению с его предшественником.

Что касается механических новшеств, то в свежей генерации «Ярис Кросс» может обзавестись 1,5-литровой бензиновой «четверкой», пришедшей на смену аналогичной по объему «тройки». С ним топливная экономичность машины улучшится на 10% за счет доработанной технологии сгорания, а сам ДВС будет поддерживать гибридизацию.

Впоследствии в продажу поступит «оспортивленный» Toyota Yaris Cross GR Sport, который, по слухам, будет продолжать комплектоваться 2-литровым 4-цилиндровым мотором, но с более производительными характеристиками.