Следующий Toyota Yaris обещает оказаться образцом экономичности

Компактная модель Toyota Yaris, предлагающаяся на рынках Японии и Европы с 2020 года, близка к смене генерации. Премьеру реформенной 5-дверки ждут в 2027 году. А пока этот проект разживается свежими? интересными подробностями.

Японские инсайдеры, ссылаясь на собственные источники внутри «Тойоты», в качестве сроков запуска машины называют следующий март.

Предполагается, что «Ярис» сохранит свой актуальный форм-фактор компактного городского хэтчбека, но при этом разживется более узкими фарами в сочетании с большой радиаторной решеткой.

Toyota Yaris нового поколения (рендеринг)

Затемненные задние стойки создадут эффект «парящей» крыши, сделав корму автомобиля визуально шире и спортивнее.

В качестве платформы для нового Yaris должны задействовать модернизированную «тележку» TNGA-B. За счет увеличение жесткости кузова на скручивание управляемость машины и ездовой комфорт должны заметно улучшиться.

Платформа TNGA-B

Внутри хэтчбек будет соответствовать оформлению других моделей Toyota, обзаведясь полностью цифровой комбинацией приборов диагональю 12,3-дюйма, сенсорным дисплеем на 10,5-дюйма, а также улучшившись с точки зрения материалов отделки.

В подкапотном пространстве нового «Ярис» должен расположиться новый полуторалитровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, который окажется компактнее предшественников и будет установлен ниже, обеспечив машине более низкий центр тяжести.

Вкупе с электрической системой, которая будет предлагаться в дополнение к ДВС (гибрид пятого поколения), средний расход нового Toyota Yaris может сократиться до экстремально мизерных значений, составив на каждые 100 километров всего около 2,6-литров.