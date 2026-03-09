Следующий Nissan X-Trail справит премьеру уже в этом году: новый дизайн и другая «техника»

Nissan завершает работы над новой генерацией кроссовера X-Trail, которая, как ожидается, будет представлена и поступит в продажу уже в этом году под именем Rogue (в США), а на международных рынках появится в 2027-м. Автомобиль обещает удивить серьезными изменениями, как в дизайне, так и агрегатной гамме.

Судя по ранее опубликованным тизерным снимкам, новая генерация «Икс Трейл» в своем внешнем виде будет опираться на элементы современного дизайна Nissan. Машине может достаться решетка радиатора, выполненная в виде сот, в которую по обеим сторонам окажутся интегрированы фары.

Официальный тизер нового Nissan X-Trail

Дневные ходовые огни получат ту же самую форму, что и начинка «гриля», визуально расширяя эту кузовную делать.

Общая форма кузова будет более квадратной, обеспечивающей простор в салоне для пассажиров, а сзади разместится цельный блок фонарей с вогнутыми линиями.

Японские СМИ хором обещают новому X-Trail абсолютно другую технологичную переднюю панель с большим цифровым приборным дисплеем и тачскрином мультимедийной системы, объединенными в один экран. Аналогичная конфигурация ранее была представлена в свежем Nissan Leaf.

Интерьер Nissan Leaf актуального поколения

В их арсенал войдут такие программы как: Google Maps и Google Assistant, а также фирменный «гугловский» магазин приложений. Кроме того, машины могут получить проекционный дисплей с поддержкой голосового управления.

В новом поколении Nissan X-Trail может стать крупнее. Длина кроссовера, по слухам, увеличится на 10 мм, а высота на 5 мм. В основу машины ляжет платформа CMF-CD, которая предложит в качестве опции более вместительный третий ряд сидений.

В силовой установке машины будет использоваться новейшая гибридная система e-Power третьей генерации, повышающая топливную экономичность машины на 15% за счет более эффективного 1,5-литрового ДВС и электромотора увеличенной мощности.

Средний расход топлива у переднеприводных версий новых «Икс Трейл», по ожиданиям инсайдеров, составит 4,7-литра на 100 км, а в полноприводных 5,1-литр соответственно.