Nissan X-Trail готовится справить юбилей: почти 8 миллионов продаж за 25 лет

Кроссовер Nissan X-Trail – один из самых популярных автомобилей в своем сегменте. Машина сильно ценится среди покупателей за совокупность качеств: вместительность, надежность и удобство пользования. 

Изначально создававшись как экстремальный вседорожник (литера «X» в его названии задумывалась как отсылка к слову Extreme, а Trail – означала «тропу»), «Икс Трейл» со временем трансформировался в семейный SUV, который сильно полюбился покупателям по всей планете. 

В этом году X-Trail готовится справить 25-летний юбилей. Первая генерация этой модели встала на конвейер в 2001 году. С тех пор Nissan удалось продать свыше 8 миллионов единиц таких кроссоверов по всему миру, что является одним из лучших показателей в классе. 

Несмотря на почтенный возраст, X-Trail остается всесторонне развитым компактным SUV, особенно с появлением в его оснащении систем e-Power и e-4ORCE AWD. 

Такие кроссоверы сейчас активно продаются в том числе на российском рынке. «Живые» экземпляры и машины под заказ ввозят по альтернативным схемам импорта. А за новые кроссоверы просят от 2,5 до 3,2-миллионов рублей. 

