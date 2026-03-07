Пикап Toyota Hilux стал уютной микро-квартирой на колесах для путешествий по бездорожью

Пикапы Toyota Hilux очень ценятся как «рабочие лошадки». Они неприхотливы и проходимы благодаря рамному шасси и полноценной системе полного привода.

Недавно эта модель приглянулась производителю кемперов из Кройцвертхайма (Германия) под названием Tisher.

Немецкая фирма придумала для «Хайлакса» предыдущего поколения надстройку, которая быстро превращает этот «утилитарник» в небольшое, но уютное жилое пространство, идеально подходящее для жизни при путешествиях по бездорожью.

Жилой модуль водружается на грузовую нишу машины. Благодаря необычной форме он задействует дополнительное пространство над кабиной автомобиля, благодаря чему обеспечивает путешественников дополнительным спальным местом. Общая длина надстройки составляет 4,3-метра при высоте 2,6-метра.

Внутри ограниченное пространство продумано до мелочей: есть полноценный санузел с откидной раковиной, большой шкаф со встроенным холодильником, кухонный гарнитур с 2-конфорочной плитой и раковиной из нержавеющей стали, а также шкафы для хранения посуды.

По центру предусмотрена зона отдыха, которая при желании превращается в кровать для второго путешественника.

Разработчик утверждает, что этот жилой модуль подходит и под другие популярные пикапы, в том числе под Volkswagen Amarok и Ford Ranger.

Его цена пока не объявлена, но станет известна в ближайшее время. Заказать такие надстройки для пикапов Toyota Hilux предыдущей генерации можно будет только в Европе.