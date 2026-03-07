Минивэн Suzuki умело превратили в мини-копию внедорожника Land Rover Defender

Японский тюнинг-бренд DAMD, прославившийся в интернете своими проектами на базе местных автомобилей, подготовил очередную новинку.

На этот раз в ее основе лежит не внедорожник Suzuki Jimny, легкий и маленький минивэн Suzuki Every, который научили выглядеть как Land Rover Defender.

Suzuki Every с боди-китом от DAMD

Комплект получил название Little D и повторяет доработки, которые ранее были опробованы в том же боди-ките, но для Suzuki Jimny.

По словам разработчиков, он был вдохновлен оригинальным Land Rover Defender и практически в точности воссоздает его брутальный стиль благодаря новой радиаторной решетке в стиле ретро, круглым фарам, устойчивым к царапинам бамперам и наклейкам с изображением британского флага.

Несмотря на кардинальные перемены снаружи, комплект доработок для Suzuki Every не затрагивает его агрегатную часть.

Компакт-кар даже в новом для себя виде продолжит комплектоваться заводским 0,66-литровым бензиновым мотором с тубонаддувом мощностью 64 лошадиные силы, работающим в связке с вариатором. Средний расход топлива этого тандема составляет всего 4,8-литра бензина на 100 км.

Продажи нового боди-кита для Suzuki Every от DAMD в Японии должны стартовать в этом году. Ценник на него объявят в ближайшие месяцы.