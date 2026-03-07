Будущий Audi A4 показался в реалистичном обличии

В прошлом году концепт-кар Audi Concept C произвел настоящий фурор, раскрыв новое дизайн-направление будущих моделей компании из Игольштадта. Первым автомобилем, который переймет эту визуальную концепцию, может стать следующее поколение A4, выход которого намечен на 2028 или 2029 год.

Цифровой дизайнер «Julien Jodry» и французское издание «Auto-Moto», продемонстрировали потенциальный внешний вид нового Audi A4, воспользовавшись экстерьерными решениями прошлогоднего прототипа Concept C.

Как видно на выпущенных рендерах, будущий Audi A4 (с приставкой e-tron) отойдет от некоторых радикальных принципов, заложенных концепт-каром Concept C, которые было бы сложно реализовать в серийном модели.

Очевидной переделкой в сравнении с прототипом станет решетка радиатора, которая окажется шире для того, чтобы в нее можно было вписать номерной знак.

Кроме того, независимые европейские дизайнеры уменьшили машине размеры боковых воздухозаборников и установили на нее более широкие фары. А бамперы наделили рельефными линиями, которые должны визуально облегчить внешний вид автомобиля.

Как известно, запуск нового Audi A4 e-tron, как и многих других электрических разработок VW Group, из-за финансовых проблем пока отложен. В итоге седан, задуманный в Ингольштадте, появится на два или даже три года позже своих конкурентов в лице Mercedes C-Class EQ и BMW i3, дебют которых намечен на эту весну.

«Ауди» придется наверстывать упущенное, а поможет ей в этом новая платформа SSP. Эта же «тележка» достанется будущему VW Golf и будет поддерживать напряжение в 800 В, обеспечивая молниеносную зарядку батареи. Емкость последней должна превысить 100 кВт/ч, чего будет достаточно для того, чтобы проезжать без подзарядки до 900 км (по циклу WLTP).