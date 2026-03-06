ДомойАвтоновости сегодняИтальянская полиция пересаживается на внедорожные пикапы Ford Ranger

Итальянская полиция пересаживается на внедорожные пикапы Ford Ranger

Полиция Италии, как правило, эксплуатирует автомобили местных автопроизводителей. Основным транспортом для них выступают машины Alfa Romeo, но недавно их автопарк пополнился истинно американской моделью. 

Итальянские власти выделили средства на закупку 70 автомобилей Ford Ranger. Все эти машины окрашены в традиционную местную полицейскую ливрею и сейчас находятся на продвинутой стадии включения в автопарк сотрудников правопорядка. 

Оснащенные и модифицированные в соответствии с оперативными потребностями, они будут использоваться исключительно криминалистической полицией, дорожной полицией, а также подразделениями специального назначения. 

Впрочем, большинство внедорожных пикапов «Голубого овала» направятся именно к двум первым ведомствам.

Как сообщает портал «Quattroroute», все полицейские «Рейнджеры» представлены в версии XTL с двойной кабиной и 2-литровым дизельным мотором EcoBlue с турбонаддувом. Их максимальная отдача равна 170 лошадиным силам, а грузоподъемность составляет до 1 тонны при буксировочной способности до 3,5-тонны. 

Машины оборудованы шестискоростной автоматической коробкой передач и двумя рядами сидений, на которых смогут разместиться до пяти сотрудников.

Ford Ranger будут окрашены в привычную для Государственной полиции Италии сине-белую расцветку, а также получат тройной прожектор на крыше. Спереди машинам добавят два небольших синих светодиодных повторителя. 

Все пикапы получат в оснащение самонатягивающиеся цепи противоскольжения, огнетушитель весом 2 кг и аптечку, а также средства спецсвязи и громкоговорители.

