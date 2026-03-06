Toyota по цене Lada: в России продают японский седан за 1,6 миллиона рублей

Самыми популярными автомобилями на российском рынке остаются модели Lada. За прошлый год только Lada Granta было продано почти 147 тысяч экземпляров, а на долю более крупной модели Lada Vesta пришлось без малого 80 тысяч реализованных машин.

Но несмотря на это многие потенциальные покупатели этих машин продолжают искать для них аналоги среди иномарок, которые завозят к нам по альтернативным схемам импорта. Машин, соответствующих их ценовым и габаритным критериям немного, но все же они есть.

Toyota Corolla Axio

Одна из них – Toyota Corolla Axio, которую можно назвать японской альтернативой Lada Vesta. Как удалось выяснить нашей редакции, как минимум один такой автомобиль в новом состоянии без пробега был привезен в Россию на реализацию «серым» автосалоном, занимающимся торговлей завозных машин из-за границы.

Toyota Corolla Axio представляет собой небольшой седан длиной 4,4-метра. Ширина машины равна 1,7-метрам, а высота 1,5-метрам. Автомобиль близок по размерам к отечественной 4-дверке Lada Vesta и несмотря на ввоз из Японии стоит примерно столько же, сколько «вазовский» флагман.

Праворульная машина оснащается 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 109 лошадиных сил. В связке с мотором трудится вариатор и система переднего привода.

Цена таких автомобилей в России, согласно заявленной в объявлении, составляет 1,6-миллиона рублей. Для сравнения, новые седаны Lada Vesta сейчас продают в РФ за столько же (по РРЦ) или даже дороже.