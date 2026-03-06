ДомойАвтоновости сегодняJeep Renegade нового поколения «растолстеет» и электрифицируется

Jeep Renegade нового поколения «растолстеет» и электрифицируется

Михаил Романченко
Компания Jeep планирует сменить поколение своего субкомпактного кроссовера Renegade в конце 2027 – начале 2028 года. Проект уже находится в разработке, а на днях о нем появились новые подробности.

Ожидается, что новый Renegade немного увеличится в габаритах в сравнении с актуальной моделью, что позволит разместить его ровно посередине в модельном ряду Jeep между Avenger и новым Compass.

Механические «обновки»

С технической точки зрения, в некоторых отчетах упоминается использование платформы STLA Small, которую Stellantis планирует постепенно внедрять для замены существующей архитектуры CMP/e-CMP, используемой в нескольких моделях группы. 

Впрочем, здесь пока ничего официально не подтверждено. Не исключено, что в итоге машину построят и вовсе на «тележке» Smart Car.

Что касается силовых агрегатов, то следующий Renegade может пройти через тотальную электрификацию. 

Ранее в европейской прессе писали, что машина может разжиться полностью электрической версией, помимо которой кроссовер будут продавать в гибридных модификациях. Двигатели внутреннего сгорания никуда не денутся, но их ассортимент в портфолио модели окажется сокращен.

Новый дизайн

Ожидается, что внешне машина получит более современную и «мощную» переднюю часть кузова. Классическая 7-секционная радиаторная решетка станет более заметной, а узкие светодиодные фары придадут кроссоверу более технологичный внешний вид. 

Дополнить облик нового Renegade могут также рельефный капот и оквадраченные колесные арки, дизайн которых не будет противоречить ДНК бренда.

Главным конкурентом на европейском рынке для новой генерации Jeep Renegade станет Dacia Duster.

Фото:KDesignsAG/Kleber Silva

