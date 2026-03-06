ДомойАвтоновости сегодняОбновленному компакт-кроссоверу Toyota Yaris Cross добавили агрессии

Обновленному компакт-кроссоверу Toyota Yaris Cross добавили агрессии

Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
toyota yaris cross modellista1 1

Не так давно компания Toyota провела плановое обновление своего популярного компакт-кроссовера Yaris Cross. А теперь собственный вариант этой модели продемонстрировало дочернее тюнинг-ателье «Тойоты», известное как Modellista.

Специалисты по косметическим доработкам представили эксклюзивный комплект для модернизации как экстерьера нового Yaris Cross, так и его интерьера, которые призваны подчеркнуть динамику этой модели, добавляя внешности машины агрессивности.

Modellista предлагает для рестайлингового «Ярис Кросс» сразу два пакета тюнинга: Advance Robust и Elegant Ice. 

1 3
Боди-кит Modellista Advance Robust

Первый включает в себя агрессивно оформленные спортивные передний и задний бамперы, аэродинамические боковые юбки и расширенные колесные арки в цвет кузова, дополненные хромированной решеткой радиатора, а также 19-дюймовые 2-цветные легкосплавные колесные диски и глянцевый черный спойлер на крыше. 

Цена такого боди-кита составит 324 тысячи 500 иен (около 162 тысяч рублей). Еще 338 тысяч 800 иен (170 тысяч рублей) придется заплатить за комплект колес.

2 2
Боди-кит Modellista Elegant Ice

Что касается комплекта Elegant Ice, то он отличится более сдержанным аэродинамическим дизайном и включит в себя матовую серебристую отделку в разных частях кузова. Стоимость этого боди-кита будет равна 269 тысячам 500 иенам (135 тысяч рублей по нынешнему курсу).

3
4

В интерьере Modellista предлагает для Yaris Cross два варианта отделки центральной консоли и дверей деревом: коричневым или черным. Они сочетаются с матовой серебристой или красной рукояткой рычага переключения передач и отделкой вентиляционных отверстий, добавляя салону нотки ретро.

260305 31096 10 sDCfN

Кроме того, в багажнике модернизированных машин появится фальшпол с отделкой «под дерево», который легко чистить в случае загрязнений. 

Пакет экстерьерных и интерьерных доработок для Toyota Yaris Cross поступит в продажу в Японии в мае этого года.

Фото:Modellista

