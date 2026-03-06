Обновленному компакт-кроссоверу Toyota Yaris Cross добавили агрессии

Не так давно компания Toyota провела плановое обновление своего популярного компакт-кроссовера Yaris Cross. А теперь собственный вариант этой модели продемонстрировало дочернее тюнинг-ателье «Тойоты», известное как Modellista.
Специалисты по косметическим доработкам представили эксклюзивный комплект для модернизации как экстерьера нового Yaris Cross, так и его интерьера, которые призваны подчеркнуть динамику этой модели, добавляя внешности машины агрессивности.
Modellista предлагает для рестайлингового «Ярис Кросс» сразу два пакета тюнинга: Advance Robust и Elegant Ice.
Первый включает в себя агрессивно оформленные спортивные передний и задний бамперы, аэродинамические боковые юбки и расширенные колесные арки в цвет кузова, дополненные хромированной решеткой радиатора, а также 19-дюймовые 2-цветные легкосплавные колесные диски и глянцевый черный спойлер на крыше.
Цена такого боди-кита составит 324 тысячи 500 иен (около 162 тысяч рублей). Еще 338 тысяч 800 иен (170 тысяч рублей) придется заплатить за комплект колес.
Что касается комплекта Elegant Ice, то он отличится более сдержанным аэродинамическим дизайном и включит в себя матовую серебристую отделку в разных частях кузова. Стоимость этого боди-кита будет равна 269 тысячам 500 иенам (135 тысяч рублей по нынешнему курсу).
В интерьере Modellista предлагает для Yaris Cross два варианта отделки центральной консоли и дверей деревом: коричневым или черным. Они сочетаются с матовой серебристой или красной рукояткой рычага переключения передач и отделкой вентиляционных отверстий, добавляя салону нотки ретро.
Кроме того, в багажнике модернизированных машин появится фальшпол с отделкой «под дерево», который легко чистить в случае загрязнений.
Пакет экстерьерных и интерьерных доработок для Toyota Yaris Cross поступит в продажу в Японии в мае этого года.