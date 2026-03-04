ДомойАвтоновости сегодняБудущий ультрадешевый кроссовер Peugeot 108 представлен на спекулятивных рендерах

Будущий ультрадешевый кроссовер Peugeot 108 представлен на спекулятивных рендерах

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
1200 L future peugeot 108 larrive dune micro citadine est elle vraiment envisageable au sein de la gamme du lion

Компания Peugeot усилиями головного концерна Stellantis расширяет линейку своих SUV-автомобилей. В рамках новой стратегии этого европейского бренда рассматривается возможность воскрешение модели 108, снятой с конвейера пять лет назад. 

Машина может вернуться на рынок, но уже не в виде классического хэтчбека, а в амплуа субкомпактного «паркетника» с невысокой базовой ценой.

Визуализация дизайна такой модели уже готова. Ее авторами выступил французский независимый художник «Julien Jodry», работающий на местный портал «Auto-Moto». По его мнению, автомобиль будет черпать вдохновение в дизайне современных SUV-моделей Peugeot, в том числе 3008 и 5008. 

Новинка может получить узкие дневные ходовые огни, выполненные в форме горизонтальных линий, проходящих через всю переднюю часть, а также основные кластеры фар, установленные снизу. 

Home Peugeot 108 800x427 1 1
Новое поколение Peugeot 108 (рендеринг)

Кроме того, машине может оказаться положен спортивный бампер с крупным воздухозаборником, разбитым на две ячейки, пластиковый обвес на колесных арках и дверях, плюс покатая линия крыши.

Длина нового Peugeot 108, если ему дадут «зеленый свет», может составить 3,8-метра, расположив автомобиль в сегменте А-класса.

Продавать машину, по слухам, будут как в подключаемой гибридной модификации, так и с полноценным электродвигателем и литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим небольшой запас хода, которого будет достаточно для ежедневной езды по городу. 

Появление нового «сто восьмого» раньше 2028 или даже 2029 года маловероятно. Скорее всего машина дебютирует к концу этого десятилетия и станет самым компактным и доступным предложением Peugeot в сегменте SUV.

Фото:Auto-Moto/Julien Jodry

