ДомойАвтоновости сегодняHonda Insight вот-вот возродится в виде аккумуляторного кроссовера

Honda Insight вот-вот возродится в виде аккумуляторного кроссовера

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
260304 31078 2 XQpUo 1

В 2022 году Honda сняла с конвейера гибридную модель Insight, не предусмотрев для нее замены. Но в ближайшем будущем это имя может возродиться из пепла, причем в совсем ином амплуа.

Японская пресса утверждает, что в «Хонде» готовят новый электрический кроссовер, который получит имя Insight. Его запуск на родине марки намечен уже на эту весну.

По данным портала «Creative Trend», новый Honda Insight будет представлять собой следующее поколение модели e:NS2. Это кроссовер, который изначально был предложен исключительно для рынка Китая. 

Машина будет построена на совершенно новой платформе e:N Architecture F и отличится спортивным дизайном, высоким клиренсом и комфортом, сопоставимым с седаном. Длина автомобиля составит 47800 мм, ширина 1838 мм, а высота 1570 мм. Колесная база будет равна 2735 мм. 

260304 31078 3 Yqvvh

Экстерьер отличится стреловидными светодиодными фарами и задними фонарями, а интерьер обзаведется 9,4-дюймовой цифровой приборной панелью, 12,8-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы и 11,5-дюймовым проекционным дисплеем. 

Комплектовать новый Honda e:HS2, который хотят начать продавать в Японии с названием Insight, собираются полностью электрической силовой установкой, состоящей из одного электромотора и аккумулятора емкостью 68,8 кВт/ч.

Максимальная мощность системы составит 201 лошадиную силу, а дальнобойность машины на одном заряде достигнет 545 километров. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Honda
ИСТОЧНИК:Creative Trend

Читайте также:

Последние новости:

Будущий ультрадешевый кроссовер Peugeot 108 представлен на спекулятивных...

Когда любовь к автомобилю безгранична: владелец BMW M3...

Кемпер-мечту охотников и рыболовов продают на торгах за...

В пятерке самых долговечных пикапов оказалось сразу три...

Бюджетник Honda Fit сняли с продаж в Японии:...

6-колесный КАМАЗ превратился в уютную мини-квартиру на колесах...

В России продают брутальную японскую иномарку с 4WD,...

Новый 2-местный спорткар Toyota мощностью на 400 л.с....

Новый вездеход Audi Q Extreme на раме и...

Новый Nissan X-Trail начинает обретать форму

Новый китайский 2-этажный автодом с террасой на крыше...

Nissan выпустит новый недорогой хэтчбек с дизайном Elgrand...

Легкий недорогой грузовичок Mitsubishi пережил рестайлинг на родине...

Самый продаваемый минивэн Кореи показал себя в новом...

Нашумевший пикап Caterpillar, который «обозвали» фейком, действительно существовал,...

Нового грозного соперника Toyota Alphard от Nissan наделили...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+