Honda Insight вот-вот возродится в виде аккумуляторного кроссовера

В 2022 году Honda сняла с конвейера гибридную модель Insight, не предусмотрев для нее замены. Но в ближайшем будущем это имя может возродиться из пепла, причем в совсем ином амплуа.

Японская пресса утверждает, что в «Хонде» готовят новый электрический кроссовер, который получит имя Insight. Его запуск на родине марки намечен уже на эту весну.

По данным портала «Creative Trend», новый Honda Insight будет представлять собой следующее поколение модели e:NS2. Это кроссовер, который изначально был предложен исключительно для рынка Китая.

Машина будет построена на совершенно новой платформе e:N Architecture F и отличится спортивным дизайном, высоким клиренсом и комфортом, сопоставимым с седаном. Длина автомобиля составит 47800 мм, ширина 1838 мм, а высота 1570 мм. Колесная база будет равна 2735 мм.

Экстерьер отличится стреловидными светодиодными фарами и задними фонарями, а интерьер обзаведется 9,4-дюймовой цифровой приборной панелью, 12,8-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы и 11,5-дюймовым проекционным дисплеем.

Комплектовать новый Honda e:HS2, который хотят начать продавать в Японии с названием Insight, собираются полностью электрической силовой установкой, состоящей из одного электромотора и аккумулятора емкостью 68,8 кВт/ч.

Максимальная мощность системы составит 201 лошадиную силу, а дальнобойность машины на одном заряде достигнет 545 километров.