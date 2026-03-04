ДомойАвтоновости сегодняКогда любовь к автомобилю безгранична: владелец BMW M3 спрятал машину от урагана...

Когда любовь к автомобилю безгранична: владелец BMW M3 спрятал машину от урагана в своей гостиной

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
BMW M3 2

Страсть к автомобилям – распространенное явление среди людей по всему миру. Однако порой эта одержимость доходит до абсурда.

Отличный пример тому недавний случай, произошедший в США. Владелец старого BMW M3 решил защитить свою машину от непогоды, загнав ее в собственный дом. 

Житель Флориды, ведущий аккаунт в соцсетях с ником «jalilsup», посмотрел прогноз погоды, который обещал месту, где он проживает, сильный ураган. Поняв, что в гараже нет свободного места, им было принято молниеносное решение спасти от надвигающейся бури свой раритетный BMW M3 необычным образом.

BMW M3 1

Мужчина замерил рулеткой передние двери собственного дома, убедившись, что автомобиль поместится в проем по ширине. Из-за заниженной подвески баварского седана закатывать машину в гостиную пришлось, задействовав специальные деревянные доски. 

К счастью для жителей того региона, ураган не нанес ему сильного ущерба, но фотографии BMW M3, стоящего в гостиной, сразу же стали вирусными, а их автор получил множество лестных сообщений от фанатов автомобилей, для которых машина так же, как для него является чем-то вроде члена семьи. 

Кроме того, столь необычные снимки позволили ему набрать неплохую базу подписчиков со всего мира (около 15 тысяч человек).

Фото:@jalilsup

