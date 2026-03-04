Бюджетник Honda Fit сняли с продаж в Японии: все с нетерпением ждут нового поколения

Хэтчбек Honda Fit является одной из самых популярных моделей в Японии в компактном классе автомобилей. Поэтому немудрено, что интерес к ее модернизациям очень высок.

Накануне стало известно, что «Хонда» остановила прием заказов на нынешний «Фит». Следом за ней в июле этого года должна появиться обновленная модификация этой модели, но все ждут ее более глубокую модернизацию – нового поколения.

Новая генерация Fit должна появиться уже в следующем году. Ожидается, что такие машины прибавят в габаритах. Их длина может составить 4050 мм, ширина – 1695 мм, а высота – 1525 мм. Расстояние между осями растянется до 2550 мм, что обеспечит модели более просторный салон, чем раньше.

Honda Fit нового поколения (рендеринг)

Экстерьер должен измениться с милого, который актуален для нынешнего поколения, на более агрессивный с оформлением передней части кузова и кормы в стиле возрожденного спорткупе Prelude.

В салоне новая генерация «Фита» должна обзавестись 11,4-дюймовым сенсорным дисплеем, объединенным под одно стекло с цифровой комбинацией приборов.

Что касается силовой установки, то в качестве нее могут задействовать гибридную систему e:HEV последнего поколения, использующую в своем составе полуторалитровый бензиновый двигатель и электромотор. Отдача ДВС в таком случае будет равна 110 лошадиных сил, а электромотора – 135 «сил» соответственно.

За счет новой бензиново-электрической системы и без того экономичный Honda Fit станет еще менее прожорливым. По подсчетам инсайдеров, расход горючего этой моделью может сократиться на 40% в сравнении с текущей версией, составив в среднем около 3-литров на 100 км.