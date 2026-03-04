В России продают брутальную японскую иномарку с 4WD, которая стоит дешевле Lada Granta

Цены на машины становятся все выше, причем касается в том числе российских автопроизводителей (в частности компанию Lada). Самым доступным автомобилем в линейке этой марки является модель Granta, которую сегодня сложной найти дешевле 1,2-миллионов рублей.

Но даже несмотря на выросший утильсбор у покупателей все еще есть альтернативные варианты, завозимые из-за границы.

Один из самых интересных среди них – Daihatsu Taft, который недавно начали предлагать «серые» импортеры к ввозу в Россию по вполне приемлемым по сегодняшним меркам ценам.

Daihatsu – это бюджетный суббренд компании Toyota, специализирующийся в основном на сегменте кей-каров (маленьких машин длиной до 3,4-метров с малолитражными моторами).

Taft входит в эту категорию и представляет собой компактный хэтчбек с брутальным внешним обликом, который выделяется не только строгим внедорожным видом, но и наличием в своем оснащении системы полного привода.

Несмотря на бюджетность, Daihatsu Taft обладает богатым оснащением. В его арсенал входит система Start/Stop, автоматический дальний свет, датчики парковки, система предотвращения столкновений, электрический стояночный тормоз с функцией Hold, мультируль, кондиционер и даже панорамная крыша.

Автосалон, предлагающий привезти такой автомобиль под заказ клиентам из Кемерово, обещает им машину с 0,7-литровым бензиновым двигателем, выдающим 64 лошадиные силы мощности. В связке с мотором будет работать вариатор CVT.

Согласно информации, заявленной в объявлении, цена такого хэтчбека составит «под ключ» всего 1,2-миллиона рублей с доставкой до Владивостока.