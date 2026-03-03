Новый 2-местный спорткар Toyota мощностью на 400 л.с. появится в 2028 году

Слухи о том, что Toyota разрабатывает новый спортивный автомобиль, которому могут присвоить легендарное имя Celica, ходят в последние пару лет, но в прошлом году их наконец-то подтвердили официальные лица японского автопроизводителя.

По новым сведениям, которыми делится известный инсайдерский онлайн-журнал «BestCarWeb», для реализации этого проекта уже определены сроки. Если презентацию новой «Селики» хотят провести в 2027 году, то начать продавать этот спорткар собираются в 2028-м.

Toyota Celica нового поколения (рендеринг)

Toyota Celica должна возродиться как автомобиль со среднемоторной компоновкой и двумя посадочными местами в салоне. Машина может получить две версии – с ДВС и электромотором. Подробности о первой уже известны.

В качестве бензинового двигателя внутреннего сгорания в новой «Селике» собираются использовать новейший 2-литровый турбомотор G20E, пока существующий лишь в виде концепта. Утверждается, что в базовой версии его мощность превысить 400 лошадиных сил.

Часть кузова новой Celica изготовят из углеволокна, включая крышу, капот и заднюю дверь, что позволит сделать ее предельной легкой, обеспечив лучшее соотношение мощности к весу.

Toyota Celica нового поколения (рендеринг)

Комплектаций на выбор будет две: универсальная RZ и спортивная RC. В качестве коробки передач в машине задействуют как классическую 6-скоростную МКПП, так и 8-диапазонный «автомат».

Какой может оказаться цена новой Toyota Celica пока сказать сложно, но журналисты из Японии ставят на то, что она расположится в диапазоне от 8 до 10 миллионов иен (3,9 – 4,9-миллиона рублей).