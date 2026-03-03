Новый Nissan X-Trail начинает обретать форму

Семейный кроссовер Nissan X-Trail дебютировал в своем первом по счету поколении в далеком 2000-м году. Машину построили на той же «тележке», что и легковушки Primera и Almera.

Сейчас в продаже предлагается четвертая по счету итерация этого «паркетника», премьера которой датирована 2020-м годом (с обновлением в 2023-м).

Официальный тизер нового Nissan X-Trail

В прошлом году Nissan показал тизер нового X-Trail, который обещал этой популярной SUV-модели крупную внешнюю модернизацию. Взяв ее за основу цифровые художники японского издания «Kuruma-News» пофантазировали на тему того, как будет выглядеть этот вседорожник, когда окажется представлен официально.

Авторы рендера полагают, что новый X-Trail поменяет оформление передней части кузова кардинальным образом, обзаведясь новыми дневными ходовыми огнями, выполненными в форме пчелиных сот, а также горизонтальными основными блоками фар, расположенными ближе к капоту.

Nissan X-Trail нового поколения (спекулятивный рендер)

Радиаторная решетка будет также изменена и сменит свое наполнение. Бампер приобретет ярко-выраженную «губу» снизу и обзаведется спортивными вырезами по краям, а боковины кузова примерят более рельефный пластиковый обвес на дверях.

Внутри новый X-Trail может обзавестись крупным дисплеем информационно-развлекательной системы и виртуальной комбинацией приборов, а материалы его отделки будут заметно улучшены.

Что касается подкапотного пространства, то в нем должен дебютировать новый силовой агрегат. Речь идет о бензиново-электрической силовой установке e-Power третьей генерации, которая ранее отметилась в проекте нового Nissan Elgrand.

Официальный показ нового поколения Nissan X-Trail запланирован на нынешний год, но точные сроки премьеры машины пока не анонсированы.