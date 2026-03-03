ДомойАвтоновости сегодняNissan выпустит новый недорогой хэтчбек с дизайном Elgrand и расходом топлива 3,3-литра...

Nissan выпустит новый недорогой хэтчбек с дизайном Elgrand и расходом топлива 3,3-литра на 100 км

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Хэтчбек начального уровня Nissan Note, а также его премиальная модификация Aura  близки к тому, чтобы пройти через крупную модернизацию, которая не оставит без серьезных перемен как их внешность, так и агрегатную составляющую.

Накануне японские СМИ раскрыли об этом готовящемся к запуску проекте, опубликовав ряд инсайдерских утечек.

Журналисты «Страны восходящего солнца», ссылаясь на собственные источники, пишут, что новая генерация Nissan Note сохранит форм-фактор компактного хэтчбека. При этом его передняя часть кузова получит дизайн, схожий со свежим поколением большого минивэна Nissan Elgrand. 

Дизайн

Новое поколение Nissan Note (рендер)

Судя по первым спекулятивным рендерам, машине достанется аналогичная радиаторная решетка, наполовину окрашенная в цвет кузова, а также замысловатые дневные ходовые огни, выполненные в форме множества пикселей, которые по своему рисунку повторят элементы «гриля». 

Среди других визуальных перемен в проекте нового Note инсайдеры отмечают потенциальное увеличение размера этой 5-дверки, но при этом ее колесная база может остаться без изменений. 

Интерьер

Nissan Leaf 2025 001

Что касается интерьера, то модернизированный Note, как ожидается, будет следовать компоновке свежего Leaf, и окажется оснащен двумя 12,3-дюймовыми экранами с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto. 

Кроме того, что «топовая» версия этой модели с приставкой Aura может оказаться оборудована премиальной аудиосистемой BOSE Personal Plus.

Техника

В следующем поколении Note должен разжиться гибридной силовой установкой e-Power третьего поколения, которая объединит в себе электромотор, генератор, инвертор, редуктор и ускоритель в один модуль. 

В паре с 1,4-литровым ДВС, специально разработанным для этой системы, средний расход топлива бюджетной японской пятидверки может сократится до рекордных для нее 3,3-литров бензина на 100 км.

Фото:Nissan

