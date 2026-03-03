Suzuki Hilux: гибрид внедорожника Jimny и популярного бюджетного пикапа Toyota показан на фото

Suzuki Jimny и Toyota Hilux являются одними из самых популярных автомобилей в своих сегментах как на японском рынке, так и за его пределами. Оба были модернизированы прошлой осенью (первый незначительно обновился, а второй пережил плановую смену поколения).

Что будет, если объединить два этих бестселлера? Таким вопросом задалась японская компания Garage II, представившая на автосалоне в Осаке 2026 проект Suzuki Hilux.

В его основе лежит 3-дверный внедорожник Jimny Sierra и бюджетная версия Toyota Hilux Champ, сейчас положенная в основном странам Юго-Восточной Азии.

Боди-кит, превращающий две популярные японские модели в крайне необычный гибрид, включает в себя другой бампер, новую решетку радиатора, иные фары и особые накладки, а также имитацию буксировочных крюков спереди.

Несмотря на бутафорские элементы экстерьера, в совокупности они кардинальным образом меняют внешний облик Suzuki Jimny, делая невероятно похожим на пикап Toyota Hilux Champ, но в совершенно ином типе кузова.

Комплект доработок никак не затрагивает техническую сторону этой модели, поэтому она остается стоковой. В случае с Suzuki Jimny Sierra в ней главенствует полуторалитровый бензиновый «атмосферник», развивающий мощность до 102 л.с. и 130 Нм крутящего момента.

Коробка передач может быть как механической (на 5 ступеней), так и автоматической (с четырьмя диапазонами). Внедорожник продается с системой полного привода AllGrip Pro и понижающей передачей.

Стоимость комплекта визуальных доработок для «Джимни» Garage II обещает раскрыть в ближайшее время.