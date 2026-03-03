В России начали продавать Mitsubishi с легендарным названием, который стоит дешевле «китайцев» и Lada

Российский авторынок постепенно снижается. Одной из причин этого называют взлет ставок утильсбора и рост цен на машины. Но в бюджетном сегменте параллельного импорта еще есть игроки, способные заинтересовать местных покупателей.

Один из них – компактвэн, носящий легендарное имя Delica. В версии с приставкой Mini эта машина не имеет ничего общего со знаменитой классической «Деликой», однако она способна удивить своей ценой, которая гораздо ниже, чем те, что предлагают не только китайские автопроизводители, но и даже отечественная Lada.

Как стало известно нашему журналу, в Россию начали в единичных экземплярах завозить новые Mitsubishi Delica Mini. Это обновленные машины, которые появились в продаже в Японии только в конце прошлого года, немного изменившись внешне и технически.

Японский компактвэн длиной около 3,4-метра везут к нам в двух его моторных вариациях: с атмосферным бензиновым двигателем на 52 лошадиные силы (60 Нм), а также с его турбированной модификацией, развивающей 64 л.с. (100 Нм).

Для покупателей таких автомобилей доступен как передний, так и полный привод, но коробка передач во всех исполнениях – только бесступенчатый вариатор.

Сегодня почти все предложения новой Mitsubishi Delica Mini в России, за исключением Красноярска, сосредоточены на Дальнем Владивостоке (в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке).

Местные «серые» импортеры готовы привезти такие машины из Японии без пробега по ценам от 1 миллиона 190 тысяч рублей. Что касается «живых» экземпляров этой модели, уже завезенных в страну, то их стоимость начинается от 1 миллиона 450 тысяч рублей.